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Taşların arasında yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar: Yalan yok komutanım görüyorsunuz

09.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da jandarma baskını sonucu kaçak kazı yapan şüpheliler, yakalandıklarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Ekiplerin burada ne yapıyorsunuz sorusuna ''Yalan yok komutanım görüyorsunuz'' cevabını veren kişiler, bir dönem sosyal medyada gündem olan vatandaşın, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz'' sözlerini akıllara getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin bir taraftan da çay keyfi yaptığı ortaya çıktı.

Taşların arasında yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar: Yalan yok komutanım görüyorsunuz

Antalya’nın Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkiinde, ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon hazırlığı yaptı. Belirtilen adrese baskın yapan ekipler, şüpheli E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.’nin bölgede kaçak kazı yaptığını tespit etti. Öte yandan, olay yerinde şüphelilerin yaktığı ocağın üzerinde çaydanlık olduğu görüldü. Ellerini kaldıran şüpheliler, baskınla neye uğradıklarını şaşırdı.

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“YALAN YOK, GÖRÜYORSUNUZ”

Suçüstü yakalanan şüpheliler ile jandarma arasındaki diyaloglar ise gülümsetti. Ekiplerden birinin, "Ağaç mı diyorsunuz?" sorusuna şüpheliler, "Hayır. Yalan yok komutanım, görüyorsunuz" yanıtını verdi. Yaşanan bu diyalog, bir şelalenin önünde, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" sözleriyle bir anda sosyal medyada viral olan vatandaşı akla getirdi.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 35 kazı malzemesine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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