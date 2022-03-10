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Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

10.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş, okul tatili sürecini daha keyifli hale getirmenin yollarından biri de ruh halinize uygun film, dizileri seçip izlemeye başlamak. Soğuk bir kış gününde ailenizle veya yalnız izleyebileceğiniz birbirinden keyifli dizi ve filmler haberimizde...

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

Çoğu zaman izleyecek film, diziyi seçmek zor olabiliyor. Dizi, film, belgesel izleme platformu olan Netflix'te izleyebileceğiniz birbirinden keyifli dizi, film, belgesel yapımları yer alıyor. Bu yapımları derlediğimiz haberinizden ruh halinize uygun yapımı seçip patlamış mısır eşliğinde izlemeye başlayabilirsiniz.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

TELEFON

2020 yapımı gerilim filmi Telefon filmi ilginç kurgusuyla karşımıza çıkıyor. The Caller adlı filmden uyarlanarak çekilen Güney Kore yapımı telefon filminde gizemli telefon görüşmesi yapan ve farklı zaman dilimlerinde yaşayan iki kadının yaşadıkları işleniyor.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

IN THE TALL GRASS

2019 yapımı In The Tall Grass filmi dünyaca ünlü korku yazarı Stephen King'in kitabından uyarlandı. İki kardeş seyahat ettikleri sırada yolun kenarındaki geniş otların bulunduğu arazide bir çocuğun çığlığını duyar. Araziye giren kardeşlerin birbirlerini bir türlü bulamamasıyla işler sarpa sarar.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

KAĞITTAN HAYATLAR

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dram türündeki film Kağıttan Hayatlar 2021'de Netflix'te yayınlandı. Her şey İstanbul'da evsiz, çöp toplayan bir karakter olan Mehmet'in (Çağatay Ulusoy) çöp arabasında 8 yaşında bir çocuğun saklandığını bulmasıyla başlar.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

ALL OF US ARE DEAD

Zombi temalı 2022 yapımı olan All Of Us Are Dead dizisinde her şey virüslü farenin bir öğrenciyi ısırmasıyla başlar. Virüs yayıldığında ortalık kıyamet alanına döner.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

PERA PALAS'TA GECE YARISI

Başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde, 2022'de Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci zaman yolculuğu yapar. 1919'un İstanbul'unun farkını gören gazeteci ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ü görür.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

YOU

Netfliz'in en çok izlenen dizilerinden biri olan You dizisinde bir kitap yöneticisi olan Joe Goldberg'in yaşadıkları işlenir.

Tatilde izlenecek filmler, diziler neler? Birbirinden keyifli komedi, dram, korku filmi önerisi!

EXPLAİNED

Mini televizyon dizisi olan Explained programında birbirinden farklı birçok sorunun yanıtının yer aldığı diziler mevcut.


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