Tatile gidecek anne adayları için 9 hayati öneri

Anne adayı için tatilde beslenmeye dikkat etmek, kullandığı vitamin ve mineral desteklerine önerildiği şekliyle devam etmek çok önemlidir. Yemeklerde çiğ sebze ve meyveleri tüketirken iyice yıkanmış, etlerin iyi pişmiş olduğundan emin olunmalıdır. Yöresel yemekleri yerken temkinli olunmalı, mümkünse iyice emin olunmayan besinler tüketilmemelidir. Beslenme programı aynı şekilde devam etmelidir. Tüm tedbire karşı ortaya çıkabilecek olan bulantı, kusma, ishalle kendini gösteren besin zehirlenmeleri, ateşli durumlar, dinlenmeyle geçmeyen kramplar, baş ağrıları dikkate alınmalı hamilelik takibini yapan doktorla haberleşerek en yakın sağlık merkezinde tetkik edilmelidir. Özellikle gezi sırasında içilen suya çok dikkat edilmeli, sadece kapalı kutularda satılan içecekler içilmeli, içeceklere kesinlikle buz eklenmemelidir. Buz kalıpları birçok yerde şebeke suyundan yapıldığı için içecekler buzsuz tüketilmelidir. Dışarıda hazırlanmış salata, az pişmiş et ve mayonezli ürünleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Özellikle sıcak bölgelerde bol sıvı almaya özen gösterilmelidir. Lifli besinlerden zengin beslenmenin kabızlığı önlediği unutulmamalıdır.

UÇAK YOLCULUKLARI GEBELER İÇİN RİSK TAŞIMIYOR

Gebelikte araba ile seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mutlaka emniyet kemerinin takılmasıdır. Araba ile seyahat esnasında en fazla 3 saatte bir mola verilmeli, bu mola esnasında 10-15 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Yürüyüş kan dolaşımını düzenler ve bebeğin rahat etmesini sağlar.

Gebelikte otobüs ile seyahat edilecekse otobüsün en ön, en arka ve tekerlek üzerindeki koltukların tercih edilmemesi önerilir. Koridor kenarı tercih edilmeli, güneş ışınlarından kaçınılmalıdır. Eğer otobüs sık mola vermiyorsa 2 saatte bir yolun güvenli ve düz olduğu zamanlarda koltuktan kalkarak 1-2 dakika ayakta kalınması önerilmektedir. Oturulan yerde ayak egzersizleri yapılmalı, bol sıvı alınmalı ve molalarda yürüyüş yapılmalıdır.

Gebelikte uçak ile seyahat 28. haftaya kadar yapılabilir. 28. haftadan sonra genellikle uçak şirketleri doktor raporu ile uçuşa izin verir. 36. haftadan sonra uçak ile seyahat önerilmemektedir. Uçak yolculuğu sanılanın aksine kabin içi basıncı ayarlı olduğundan gebe için bir risk taşımaz. Asıl problem uzun süre hareketsiz kalınmasıdır. Bu nedenle bacak egzersizleri yapılması, uçak içinde güvenli olduğu zaman yürüyüş yapılması, bol sıvı alımı önerilir. 3 saatten fazla uçuşlarda ek olarak diz altı varis çorabı giyilmesi önerilmektedir.