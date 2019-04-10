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Tatile giden Instagram fenomeninden kötü haber! 'Lütfen onu kurtarın'

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Tayland gezisinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın tanınan isimleri arasına girmeyi başaran Rebekah Fulton'dan kötü haber geldi. İşte 25 yaşındaki Instagram fenomeninin gittiği tatilde başına gelenler...

Uzun süredir paylaşımda bulunmayan Fulton'ın babası kızının enfeksiyon kaptığını açıkladı ve ülkesinde tedavisine devam edebilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Dünya, Instagram fenomeni Rebekah Fulton için seferber oldu. 25 yaşındaki Fulton bir süredir Tayland'da tatil yapıyordu. Her geçen gün bölgeye daha da bağlanan genç kadın burada oturma izni almayı dahi düşünüyordu.
Ancak babasının iddiasına göre genç kadın yaklaşık iki hafta önce, bir kulak enfeksiyonu geçirdi.
Enfeksiyon kollarından birinin altındaki lenf bezlerine de yayıldı ve iltihap kaptı.
Genç kadın babasına yerel bir kliniğe gittiğini ve kendisine antibiyotik verdiklerini söyledi ancak durumu düzelmedi.
Cuma günü genç kadının babası ülkeye gitti ve kızını Phuket'e düzgün bir hastaneye götürmek için bir sürat teknesi kiraladı.
Babasının hastaneye götürdüğü Rebekah'a antibiyotik verildi ve beyin taraması yapıldı. Hastane ise genç kadının çok kötü bir enfeksiyon geçirdiğini ve beyaz hücre sayısının iki katından fazla olduğunu söyledi.
Ancak dil problemi ve hastane şartlarının elverişsiz olması nedeniyle babası kızını İngiltere'ye götürüp tedavisine devam ettirmek istedi.
Maddi olarak helikopter ambulans ile İngiltere'ye kızını götüremeyen baba GoFundMe adlı siteden yardım kampanyası başlattı. Sitede kısa sürede 3,500 sterline (25 bin TL) yakın para toplandı.
Babanın tek isteği ise bir an önce paranın toplanması ve kızının iyileşmesi...
Rebekah'ın durumu ise ciddiyetini koruyor.
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