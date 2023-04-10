Keçi kaç ayda doğurur, kaç yaşında yavrular? Keçilerin gebelik süresi nedir, yılda kaç yavru doğurur?

Keçiler boynuzlular familyasına ait canlılardır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlardan biri de keçidir. Keçilerin evcilleştirilmesinde yaban keçileri tercih edilir. Besicilikte sıklıkla tercih edilen keçilerin gebelik konusunda birçok merak edilen konu bulunur. Ne kadar sürede doğum yaptıkları, keçinin kaç yaşında üremeye hazır olduğu, bir sene içerisinde kaç yavru doğurabileceği gibi konular hayvan yetiştiricileri tarafından son derece önemlidir. Besicilikte kar etmek isteyen hayvan sahipleri bu konulara hakim olmadan keçi yetiştiriciliğine başlamamalıdır. Keçi yavruları gebeliğin son döneminde gelişimini tamamlar. Gelişimini tamamlayan yavru, doğduktan çok kısa bir süre sonra hemen yürümeye başlarlar. Bu sebeple gebeliğin son zamanlarında annelerin iyi beslenmesi ve bakılması son derece önemlidir.

Keçilerin hamilelik süresi ne kadar?

Keçilerin gebelik süresi yaşa, cinse ya da doğacak oğlağın doğum şekline göre değişiklik gösterebilir. Bu etkenler göz önünde bulundurularak ortalama gebelik süresinin 144-157 gün arası olduğu söylenebilir. Keçilerin gebeliğinde ilk iki ay hücre çoğalması çok hızlı gerçekleşir. Oğlağın anne karnındaki gelişimi 4. ayda hızlanır. Bu sebeple gebeliğin son aylarında, anne keçilerin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesine ve diğer bakımlarına özen göstermek gerekir. Keçilerin gebe olduğu kızgınlık sürecinin aşımdan sonra bitmesinden anlaşılabilir. Kızgınlık süreci tekrarlamazsa keçi gebe demektir. Bu nedenle üremeden 18-22 gün sonra keçilerin arasına arama tekesi konulmalıdır.

Keçiler hamile kaldıktan sonra bir daha kızgınlık göstermediği için tekelerden kaçmaya başlar. Bunun haricinde keçilerin genel davranışlarındaki değişikliklerden de gebeliğin anlaşılması olasıdır. Gebe kalan keçiler sakinleşmeye başlar ve çiftleşme istekleri tamamen yok olur. Keçilerin gebelik dönemindeyken, doğum belirtilerini öğrenerek doğumun ne zaman başlayacağı anlaşılabilir. Böylelikle bilgili bir şekilde doğuma hazırlıklı olup, sağlıklı bir doğum olması sağlanabilir.

Keçi kaç yaşında yavrular?

Keçilerin ortalama ömürleri 15-18 yıl arasında değişir. Ömürlerinde kaliteli beslenme, düzgün bir bakım gibi önemli etkenler vardır. Bununla birlikte stres altında yaşayan ve düzgün bakım verilmeyen keçilerin ömürleri azalabilir. Bir keçi doğduktan 6 ay sonra üremeye başlayabilir. Keçi yetiştiricileri genellikle 15-18 . Aylar arasında keçileri damızlık olarak kullanmaya başlar. Bu süre diğer ırklarda 8 –9 aylarda da olabilir.

Keçilerde hamileliğin 23 hafta sürdüğü söylenebilir. Bazı şartlarda ise bu süreç uzayabilir ya da kısalabilir. Keçiler 1-2 yavru doğururlar. Yavrular doğarken, anne karnından dünyaya bakarak ve kıllanmış bir şekilde çıkarlar. Gelişimleri anne karnında tamamlandığı için doğduktan hemen sonra annelerini takip edebilirler. Yavrunun gelişiminde bir sorun yaşanmaması için gebeliğin son dönemlerinde annelere çok iyi bakılmalıdır. Aksi takdirde sağlıklı bir doğum yaşanmaz, yavrularda veya annede sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Keçi yılda kaç yavru doğurur?

Keçilerin uygun bir bakım görürse yılda iki kez doğum yapabilirler. Keçiler, tek bir doğumda 1 veya 2 yavru dünyaya getirebilirler. Keçinin her seferde 2 yavru doğurduğu düşünülürse, bir sene içerisinde 4 yavru dünyaya gelebilir. Bu aşamada sağlıklı yavrular meydana gelebilmesi için annenin stres seviyesi, yeterli şekilde besin alması gibi faktörler de doğum sayısını ve yavru adedini etkileyebilir.

Keçiler stres altında yaşayamayan hayvanlardır. Bu yüzden hayvan yetiştiricileri, daha fazla verim alabilmek için hayvanlar üzerinde baskıya neden olabilecek hareketlerden kaçınmalıdırlar. Hayvandan en iyi verimi almak isteyen hayvan besicileri, mutlaka bir veteriner desteği almalıdır. Bu şekilde hayvanların da iyi şartlar altında yaşaması mümkün olur.



