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İnek kaç ayda doğurur, kaç saatte doğum yapar? İneklerde gebelik süresi nedir?

13.03.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnekler hem etinden hem de sütünden faydalanılan, hayvanlık ve süt ürünleri açısından çok büyük bir önem taşıyan hayvanlardır. Hayvancılıkla uğraşan kişiler, profesyonel olarak inek üretimi ve bakımı yaparlar. Dünyada pek çok inek türü bulunsa da doğum şekilleri ortak zamanlarda olduğu bilinir. Bu hayvanların önemi çok fazla olduğundan gebelikle ilgili bilgilerin bilinmesi, gebelik boyunca sağlıklı bir bakımdan geçmeleri için önemlidir. Peki, ineklerde gebelik süresi nedir?

İnek kaç ayda doğurur, kaç saatte doğum yapar? İneklerde gebelik süresi nedir?

Dünya genelinde et ve süt üretiminin kaynağında inekler çok önemli bir rol oynar. Hayvancılığın en önemli canlılarından, ineklerin gebelik zamanları oldukça dikkat edilmesi gereken dönemlerdir. Yeni yavruların doğacağı bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok konu bulunur. Gebeliğin teşhisinden itibaren, doğum gerçekleşene kadar ki süreç aralığında mutlaka veteriner hekimlerden destek alınması gerekir.

İneklerin hamilelik süresi ne kadar?

Özellikle hayvancılıkla uğraşan ya da çeşitli sebeplerden bu süreç hakkında bilgi edinmek isteyenlerin araştırdığı konular arasında ineklerin gebelik süresi yer alır. İneklerde gebelik süresi genellikle 280-285 gün arasında gerçekleşir. Bazı istisnai durumlarda gebelik süresinin arttığı görülebilir. İneklerin ilk doğumunu gerçekleştirecek ve daha genç olanları düve olarak bilinir. Düveler genellikle diğer ineklere göre daha erken doğum yaparlar. Bu süre birkaç gün olarak değişebilir.

Sadece doğum zamanı değil, tüm gebelik süreci boyunca hamile ineklerin titiz bakım ve kaliteli beslenmeye ihtiyaçları vardır. Elbette doğumdan önceki 60 gün daha dikkatli olunmalıdır. Gebelik yaşayan ineklerin erkek hayvanlardan ayrı olarak durması gerekir. Bu dönemde başarılı bir doğum gerçekleşebilmesi için ineğin vücut direncini korumak son derece önemlidir. Bu yüzden son 2 ayda inekten süt alınmamalıdır. Kaliteli bir beslenmeyle ineğin gücü korunurken çok da yağlanmasına izin verilmemelidir. Bu dönemde diğer hayvanlardan da uzak tutulmalıdır.

İnek kaç ayda doğurur?

İnekler gebelik süreci boyunca hassas bakım isteyen canlılardır. Özellikle gebeliğin son 2 ayı önemlidir. Dikkat edilmesi gereken hususların başında; ineğin gücünü toplayabilmesi için gebeliğin son 60 günü kuruya çıkarılması gerektiğidir. Bu süreçte ineğin genel vücut sağlığına dikkat edilmeli, yeterli ve yararlı besinler ile beslenmelidir. Bu durum hem annenin hem de yavrunun gelişimi yönünden önem taşır. Beslenme düzeninde, bebek ve annenin doğal gelişimine fayda sağlayacak, kaliteli besinler ve gerekirse ek gıdalar kullanılmalıdır. Gebeliğin ardından buzağının da sağlıklı bir şekilde büyümesi için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur.

İneklerde doğum süreci genellikle 12 ay gibi bir süre olarak hesaplanıyor. Bu süre bazı şartlara bağlı olarak 12 –14 aya kadar uzayabiliyor. Buna göre bir buzağı doğumu için 2 tohumlama işlemi olması gerekir. İnekler bir yıllık süreç içerisinde 280 günde doğum yaparlar. Bu süre aya vurulduğunda 9 aylık bir zaman ortaya çıkıyor. Bu durumda 1 sene içerisinde her inek sadece 1 yavru doğurabilir.

İnek kaç saatte doğum yapar?

Anne karnındaki buzağı yeterince büyüdüğünde, döl yatağına sığamayıp, besin almakta zorlanmaya başlar. Bu süreçte buzağının atıkları birikir ve annenin bedeni uyarılmaya başlar. Doğum başlaması annenin en rahat ettiği gece saatlerini bulabilir. Doğumun başladığı esnada ineğin rahatsız edilmemesi gerekir. İnekler genellikle normal doğum gerçekleştirirler. Normal bir doğumda 1 –3 saat arası sancı ve ıkınma süresi olur. Bu sürenin ardın yavrunun dışarıya çıkabilmesi de 1 saat sürebilir. İlk kez doğum yapacak olan düveler ise 2-4 saat arası sancı çekerler. Yavrunun doğarak dışarı çıkması ise 2 saat sürebilir. Bu anormal bir durum değildir. İnekler çok farklı bir sorun yaşamadıkça normal olarak doğururlar. Doğumda çok zorlanmaları ise çok düşük bir orandır.

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