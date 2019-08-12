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Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Kadir Bektaş, çok sevdiği tavukları ve horozları için ev kiralayarak kiraladığı evi kümese dönüştürdü.Sivas kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi’nde yaşayan Kadir Bektaş, aylık aldığı bin 800 lira emekli maaşın 750 lirasını en büyük tutkusu olan tavuk ve horozlarına harcıyor.

Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü

Sivas’ta yaşayan Kadir Bektaş, çok sevdiği tavukları ve horozları için ev kiralayarak kiraladığı evi kümese dönüştürdü.
Sivas kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi’nde yaşayan Kadir Bektaş, aylık aldığı bin 800 lira emekli maaşın 750 lirasını en büyük tutkusu olan tavuk ve horozlarına harcıyor. Bektaş, uzun yıllardır kendi evinin bahçesinde beslediği hayvanlarının sayısı artınca evine yakın bir noktada bulunan tek katlı bir binayı 250 lira karşılında kiraladı. Parkinson hastası olan Bektaş, tavukları ve horozları ile vakit geçirerek hastalığının olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Ayrıca güvercinlere, kedilere ve çeşitli hayvanlara da kiraladığı evin kapısını açan Bektaş, hayvan severliği ile dikkat çekiyor.
Tavuk ve horozlara olan sevgisinin geçmişten geldiğini belirten Bektaş, “İnşaatlarda çalıştım, emekli oldum. Tavukları eskiden beri seviyorum hayvanlara merakım vardı. Şimdi sayılarını çoğalttım onlarla vaktimi geçiriyorum. Ben Parkinson hastasıyım onlar ile vakit geçiriyorum. Tavuklarla uğraşmak hastalığıma iyi geldi. Doktorunda bana tavsiyesi gezip dolaşmam yönündeydi. 5 horozum, 60 tavuğum, 10 hindim, 3 kazım, 40-50 civcivim var, güvercinlerim ve kedilerim var. Aşağıda kendi evimi bahçesinde besliyordum oraya sığmayınca da burayı kiraladım. Aylık 250 lira kira veriyorum. Aylık toplamda 750 lira masraf ediyorum. Hevesimden dolayı hayvanlarla ilgileniyorum. Bin 800 lira maaş alıyorum 750 lirasını bunlara harcıyorum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Ticaret yapmıyorum, para kazanmıyorum, yumurtaları mahalle sakinlerine dağıtıyorum. Hem hayırseverim hem de hayvanseverim" dedi.

Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü

Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü

Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü

Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü

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