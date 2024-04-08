Tayland'a gidip cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun'un son halini görenler inanamadı

Çektiği videolar ve danslarıyla fenomen olan Mika Raun daha sonra değişimiyle gündeme gelmişti. Cinsiyet değiştirmek için harekete geçen ve pek çok estetik yaptıran fenomen değişimiyle şaşırtıyordu.

Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.

Mika Raun son olarak Tayland'a giderek cinsiyet geçiş operasyonunu yaptırmıştı.

Sosyal medyada son halini paylaşan fenomenin değişimi görenleri şaşırttı. Mika Raun'un son halini görenler "Bu Mika'nın doktoruna Nobel ödülü falan vermeleri lazım neyden neye çevirdi helal olsun" yorumlarında bulundu.

ESTETİK ÜSTÜNE ESTETİK YAPTIRDI

Alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.







