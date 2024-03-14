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Tayland Donanması'nda 'dost ateşi' krizi! Kendi savaş gemilerini vurdular: Çok sayıda yaralı var

14.03.2024 22:09
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Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, aynı limandaki başka bir savaş gemisine isabet etti. Olayda 2’si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.

Tayland Donanması'nda 'dost ateşi' krizi! Kendi savaş gemilerini vurdular: Çok sayıda yaralı var

Tayland’ın Chonburi eyaletinde yer alan Sattahip Deniz Üssü’nde yerel saatle 11.50 sıralarında Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etti.

VURULAN GEMİDE YANGIN ÇIKTI

HTMS Chonburi gemisinden henüz nedeni tespit edilemeyen bir ateşleme sonucu fırlayan top mermisinin aynı limanda bulunan HTMS Khirirat gemisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Hasar alan HTMS Khirirat gemisinde çıkan yangında 2’si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, Tayland Donanması olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
Top mermisinin ateşlendiği HTMS Chonburi gemisinin dün akşam askeri tatbikattan üsse döndüğü ve mühimmatını boşaltılmamış olduğu ifade edildi.
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Kazanın yaşandığı donanma üssünün çevresi güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Tayland
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