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Taze baba İdo Tatlıses imaj tazeledi! Son hali olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses geçtiğimiz günlerde baba olmanın heyecanını yaşadı. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Taze baba İdo Tatlıses bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından imaj tazeledi.

Taze baba İdo Tatlıses imaj tazeledi! Son hali olay oldu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

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Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi. Şefkatli eşi İdo Tatlıses ile pozunu 'Anne-baba' notuyla paylaştı.

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İdo Tatlıses'in yeni imajı dikkat çekti. Bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından sakallarını kesen Tatlıses'in son hali çok beğenildi.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses
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