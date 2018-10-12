KADIN

Taze bir arınma mucizevi değişim! İşte son zamanların sağlık trendi juice

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

Son zamanların sağlık trendlerinden biri de juice’lar... Hemen hemen herkesin elinde, iş yerinde, beslenmesinde bu içeceklere rastlar olduk. Diyetisyen Fulya Bozdemir bu haftaki yazısında juice konusunu ele aldı.

Taze bir arınma mucizevi değişim! İşte son zamanların sağlık trendi juice

Hani eskiden herkesin evinde olan ama sadece meyve suyu sıkmak için kullanılan ve bir süre sonra kullanılmadığı için, yer kaplamasın diye depoya kaldırılan katı meyve sıkacakları nerden bilebilirdi ki günümüzde en çok aranan mutfak aleti olacağını?

Sağlıklı beslenme algısı gün geçtikçe gelişiyor. Değişen dünya düzeniyle bizimde kendi beslenmemizde bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri de bolca sebze ve yeşillik tüketmek.

Juice konusuna ilgim de aslında buradan geliyor. Size soruyorum, bir gün içerisinde bir demet maydanoz ve kökleriyle 1 demet ıspanağı yiyebiliyor musunuz?

2

Tabii ki hayır!

Ama bunu bir gün içerisinde içebiliriz. İşte juice olayının en güzel yanı bu!

Tüketemeyeceğimiz miktarda yeşil yapraklıları ve sebzeleri vücudumuza almak hem de bütün vitamin ve mineralleriyle. Üstelik çiğ olduğu için de hiçbir vitamin ve mineral kaybına uğramadan.

Ama tabi bu konuda da hassas olunması gereken noktalar var;

  • Fazla meyve içermemelidir.
    Evde yapacağınız ya da dışarıdan alacağınız sebze sularında 1-2’den fazla meyve bulunmamasını öneririm. Hem meyvelerin beraber tüketimlerinde sindirim problemleri oluşturması sebebiyle hem de vücuda fazla şeker yüklemesi yapmamak için buna dikkat etmelisiniz. Amaç her zaman daha çok yeşillik!
  • Cihazınız bıçaklıysa yani slow juicer değilse sebzeleri sıktığınız gün içerisinde içmelisiniz. Slow juicer ise 2-3 gün dolapta muhafaza edebilirsiniz.
  • Sebzeleri ve meyveleri sıkmadan önce sirkeli suda bekletmelisiniz. Mümkün olduğu kadar organik olmalı ve mevsimindeki sebze ve meyveleri tüketmeye özen göstermelisiniz.
  • Sebze ve meyvelerdeki vitamin ve minerallerin emilimi için sıktığınız sebze suyuna 1 yemek kaşığı kadar soğuk sıkım zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
  • İster öğün olarak, ister gün içerisinde tüketebilirsiniz. Özel bir durumunuz varsa doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

3

Ayrıca, juice yaparken posaları dışarıda kaldığı için faydalı olmadığını düşünenler var. Çözünebilir lifler hala bizimle. Merak etmeyin.

Artık birçok marka katı meyve sıkacağı çıkarmaya başladı. Fiyat olarak kendi bütçenize uygun bir cihaz rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bol sebzeli günler
Dyt.Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

PARTNERİlkokulda da böyleydimİlkokulda da böyleydim
Hangi sporda kaç kalori yakıyoruz?Hangi sporda kaç kalori yakıyoruz?
Bildiklerinizi unutun! Bakın Omega-3'ü gıdalarla karşılayabiliyor muyuz?Bildiklerinizi unutun! Bakın Omega-3'ü gıdalarla karşılayabiliyor muyuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juice sebze suyu

En Çok Okunan Haberler

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika'da evlendi! Ceyda Ateş kimdir?

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika'da evlendi! Ceyda Ateş kimdir?

Bilim insanları açıkladı! Neden cinsel ilişkiye giriyoruz?

Bilim insanları açıkladı! Neden cinsel ilişkiye giriyoruz?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Kate ezber bozdu! Bütün gözler ona çevrildi

Kate ezber bozdu! Bütün gözler ona çevrildi

Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Hem saçınız güzelleşecek hem de paradan tasarruf edeceksiniz

Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum

Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hangi sporda kaç kalori yakıyoruz?

Hangi sporda kaç kalori yakıyoruz?

Bildiklerinizi unutun! Bakın Omega-3'ü gıdalarla karşılayabiliyor muyuz?

Bildiklerinizi unutun! Bakın Omega-3'ü gıdalarla karşılayabiliyor muyuz?

Zayıflık arzusu hamile kalmayı mı engelliyor?

Zayıflık arzusu hamile kalmayı mı engelliyor?

Sonbahar detoksu için 9 öneri! Ev yapımı peynir altı suyunu deneyin bakın vücudunuzda neler oluyor

Sonbahar detoksu için 9 öneri! Ev yapımı peynir altı suyunu deneyin bakın vücudunuzda neler oluyor

Çinliler onu sonsuzluk iksiri olarak görüyor! Tam 2200 yıllık Kombucha'yı mutlaka denemelisiniz

Çinliler onu sonsuzluk iksiri olarak görüyor! Tam 2200 yıllık Kombucha'yı mutlaka denemelisiniz

Her derde deva, ağrı kesen baharat!

Her derde deva, ağrı kesen baharat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.