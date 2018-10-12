Taze bir arınma mucizevi değişim! İşte son zamanların sağlık trendi juice

Hani eskiden herkesin evinde olan ama sadece meyve suyu sıkmak için kullanılan ve bir süre sonra kullanılmadığı için, yer kaplamasın diye depoya kaldırılan katı meyve sıkacakları nerden bilebilirdi ki günümüzde en çok aranan mutfak aleti olacağını?
Sağlıklı beslenme algısı gün geçtikçe gelişiyor. Değişen dünya düzeniyle bizimde kendi beslenmemizde bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri de bolca sebze ve yeşillik tüketmek.
Juice konusuna ilgim de aslında buradan geliyor. Size soruyorum, bir gün içerisinde bir demet maydanoz ve kökleriyle 1 demet ıspanağı yiyebiliyor musunuz?
Tabii ki hayır!
Ama bunu bir gün içerisinde içebiliriz. İşte juice olayının en güzel yanı bu!
Tüketemeyeceğimiz miktarda yeşil yapraklıları ve sebzeleri vücudumuza almak hem de bütün vitamin ve mineralleriyle. Üstelik çiğ olduğu için de hiçbir vitamin ve mineral kaybına uğramadan.
Ama tabi bu konuda da hassas olunması gereken noktalar var;
Ayrıca, juice yaparken posaları dışarıda kaldığı için faydalı olmadığını düşünenler var. Çözünebilir lifler hala bizimle. Merak etmeyin.
Artık birçok marka katı meyve sıkacağı çıkarmaya başladı. Fiyat olarak kendi bütçenize uygun bir cihaz rahatlıkla bulabilirsiniz.
Bol sebzeli günler
Dyt.Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/
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