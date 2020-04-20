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TBMM 100 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2020 07:52 | Son Güncelleme

Gazeteci Abdulkadir Selvi, TBMM'nin 100. yılına özel oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağını belirtti. Selvi, tüm televizyonların saat 21.00'de canlı yayına geçeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuyacağını yazdı.

TBMM 100 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Türkiye koronavirüsle savaşına devam ederken, yaklaşan 23 Nisan için ayrı bir heyecan sardı. Çünkü bu 23 Nisan'da Meclis, yüzüncü yaşını kutlayacak.

TBMM 100. yıl için kapsamlı bir hazırlık yapmış ancak, etkinlikler virüsle mücadele kapsamında iptal edilmişti. Tüm Türkiye koronavirüs nedeniyle evlere kapanınca; 23 Nisan'da nasıl bir kutlama yapılacapı merak konusu olmuş, Meclis Başkanı Şentop, “23 Nisan günü saat 21.00’de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı okuyalım” diye bir çağrıda bulunmuştu.

Meclis'te ise 23 Nisan özel oturumunun grekli tedbirler alınarak yapılacağı öğrenilirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağını yazdı.

"23 Nisan 2020’de saat tam 21.00’da çok özel bir an yaşanacak" ifadelerini kullanan Selvi, o anda tüm televizyonların canlı yayına geçeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anda İstiklal Marşı'nı okuyacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis canlı yayın istiklal marşı

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