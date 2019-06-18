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TBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova’nın ana muhalefet Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.Şentop, makamında Kosova’nın ana muhalefet Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova’nın ana muhalefet Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop, makamında Kosova’nın ana muhalefet Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurdi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.
Vetevendosje Hareketi, Kosova’da son seçimlerde 31 milletvekili ile birinci parti olarak sandıktan çıktı. Ancak 12 milletvekilinin ayrılması sonrası 19 milletvekili kalan parti, Kosova Meclisinde etkili siyasi partilerden biri olarak yer alıyor.

TBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul etti

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