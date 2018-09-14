TBMM Başkanı Yıldırım'dan ev ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazı sonrasında davet üzerine bir vatandaşın evini ziyaret etti.
Paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, Pursaklar ilçesinde kıldığı cuma namazı sonrasında kendisini bekleyenleri selamladı.
Daha sonra davet üzerine Fethiye ve Şükrü Çangır'ın evine ziyarette bulunan Yıldırım, aile üyeleriyle çay içip bir süre sohbet etti.
Yıldırım, ziyaretin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi.
TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaretinde Ankara Valisi Ercan Topaca, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman eşlik etti.
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