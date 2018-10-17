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TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 19:30 | Son Güncelleme

Meclis'te bir ilk gerçekleşti. Dört siyasi parti grubu, CHP-MHP-HDP ve İYİ Parti fındık üreticisinin sorunlarının araştırılması yönündeki önergede ortak oy kullandı. Görüşmeler sırasında AKP’li Cahit Özkan’ın "Bizim dönemimizde fındık rekoltesi arttı" sözlerine MHP’li Cemal Enginyurt, "Rekoltenin sizinle alakası yok, Allah’ın işine karışmayın" cevabını verdi.

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, fındık üreticilerinin sorununun araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Öneriye 3 muhalefet partisinden de destek geldi. AK Parti ise öneriye karşı çıktı. Muhalefet tam kadro TBMM’de olmayınca önerge AK Parti oylarıyla reddedildi.

OYLAMA KRİZİ

Önerinin oylamasında tartışma da çıktı. Oy sayısında divan üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Daha sonra oylama tekrarlandı ve 135 kabul, 155 ret çıkınca öneri kabul edilmedi.

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındıkla ilgili kendilerinin de hazırlık yaptığını ve önümüzdeki günlerde araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

Önerge sahibi MHP'li Erhan Usta ise, stratejik ürün olan fındıkla ilgili yapısal sorunlar bulunduğunu belirterek “Dünya üretiminin yüzde 70'ini yapıyoruz. Dünya ihracatının yüzde 75'i Türkiye’de. Ama yurt içerisindeki satış fiyatını dahi belirleyemiyoruz. Hala TMO’nun açıkladığı bir fındık fiyatı yok. Şu anda 12 liradan, 13 liradan, 12,5 liradan, 11,5 liradan fındık satılıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM CHP MHP HDP İYİ parti ak parti

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ee fındık üreticisi mustehak demek isterdim ama bilemedim.
Ak dibe batıyorrr
kanul etmeyen akepeliler neden kabul etmedi acaba?
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