TBMM'de gergin anlar... Bakan Soylu'dan sert tepki: "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz"

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı. Milletvekillerinin konuşmaları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasında gergin anlar yaşandı.

"MUHALEFETİN TÜM CEPHELERİNDE AĞIZ BİRLİĞİ EDİLMİŞ"

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz kürsü konuşmasında, muhalefetin uyuşturucu ve terör iddialarına ilişkin, "Gerçekleştirilen operasyonlara rağmen asıl yapılması gereken bir an önce terör örgütlerinin kurutulmasıdır. Kara harekatı bir an önce düzenlenmeli, ülkemize buralardan gelen terörist sızmalarına ve saldırılara izin verilmemelidir. Hava saldırılarından rahatsız olan terör destekçilerinin günlerdir teröristlerin imhasından duydukları rahatsızlığı sanki orada sivil halk zarar görüşüyormuş gibi anlatmaları ibretlik bir manzaradır. Sırtlarını dayadıkları terör örgütünün yavaş yavaş eridiğini gören terör destekçilerinin Taksim'de Ecrin bebek, Karkamış'ta Hasan bebek katledilirken yarım ağızla kınama ifadelerinin millet vicdanında karşılığı yoktur. Uyuşturucu ile mücadelede eksiklik görüp eleştirilerin getirilmesi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak uyuşturucu ticaretiyle yapılan etkin mücadeleyi görmezden gelmek bir yana yakalanan uyuşturucu miktarının artmasını başarısızlık gibi göstermek, bakanlığın çalışmalarını küçük görmek abesle iştigaldir. TSK'ya atılan iftiralardan sonra bir de uyuşturucu iftiralarını Türk milleti önümüzdeki seçimlerde sandıklara gömecektir. Muhalefetin tüm cephelerinden ağız birliği edilmiş, Taksim'deki saldırı 2023 yılında yapılacak seçimlere bağlanarak iktidar tarafından müsaade edilmiş gibi gösterilmiştir. Muhalefet bu konuda da terör örgütleri ve onların destekçilerinin arkasına takılmaktan hicap duymamıştır" ifadelerini kullandı.

"ANNELERİN SANA NASIL BELA ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR"

Yılmaz'ın konuşmalarının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslendi. Beştaş'ın Soylu'ya "Terbiyeli ol, otur. Süleyman Soylu senden korkan senin gibi olsun" demesi üzerine Bakan Soylu'nun "Hadi oradan" şeklinde yanıt verdiği duyuldu. Karşılıklı sataşmalar sırasında TBMM Grup Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara verdi.

Sonrasında kürsüye çıkan Bakan Soylu, Beştaş'a kürsüden de cevap verdi. Soylu konuşmasında "Biraz önce TBMM'de hepimizin huzurunda hepimizi Kürt düşmanlığı ile suçlayan, ne dediğini bilmeyen, buradaki konuşmasının sadece PKK terör örgütünün tasvip edileceği düşüncesiyle hareket eden, ifade etmem gerekir ki, daha sıkıntılı sözler söylemem gerekir ki kendimi tutuyorum, bir hakaret ve iftira silsilesi ile karşı karşıya kaldık. Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi yapma, kimi kaçırdığını, annelerin sana nasıl bela ettiği bilinmektedir. Burada tülbent atan Remziye Tosun, PKK'nın kadro elemanıdır, devletin bütün kayıtlarında bu böyledir. Son 5 yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden teröristler var. 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Asıl hesabı siz vereceksiniz siz" diye konuştu.

"PERUKLARINIZI TAKIN..."

Bakan Soylu konuşmasında, PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP'li Semra Güzel'in perukla yakalanmasına da gönderme yaptı ve "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz" şeklinde konuştu.