Peruk ve sahte kimlikle yakalanmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

