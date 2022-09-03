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  4. Peruk ve sahte kimlikle yakalanmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Peruk ve sahte kimlikle yakalanmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni gelişme

03.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Peruk ve sahte kimlikle yakalanmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel hdp
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