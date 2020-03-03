TBMM'de kritik gün! İdlib'deki son durumla ilgili özel oturum

İdlib gündemiyle 'kapalı oturum' şeklinde yapılacak toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerine sahadaki son durum ve yaşanan hain saldırıyla ilgili bilgi verecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da davet etti.

BAKANLAR KATILAMAYACAK

Diğer bakanlar ise milletvekili olmadıkları için Genel Kurul'a katılamayacak.

10 YIL SÜREYLE GİZLİ TUTULACAK

Görüşmelerde konuşulanlar, 10 yıl süreyle gizli tutulacak ve açıklanmayacak.

Kapalı oturumda siyasi parti grupları adına konuşmalar da yapılacak. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den birer milletvekili, İdlib konusunda partilerinin görüşlerini ortaya koyacak.



