HABER

TBMM en çok Afrikalılar ile "dost" oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Meclis, en fazla Afrika kıtasındaki ülkelerle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. TBMM'nin 46 Afrika ülkesi ile dostluk grubu bulunuyor - Burundi, Ekvator Ginesi, Gine Bissau, Kabo Verde, Malavi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Togo ve Zimbabve'nin parlamentoları ile ilk kez bu dönem parlamentolar arası dostluk grubu kuruldu - Bu dönem Yunanistan, Ermenistan, Suriye, İsrail, Libya, Mısır ve Hollanda ile dostluk grubu oluşturulmadı

SİNAN USLU - TBMM, 46 ülkeyle en fazla Afrika kıtasındaki ülkelerle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu.

TBMM, 27. Dönem'de Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla dostluk grupları kurdu.

Meclis, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 141 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 46 ülkeyle Afrika, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise 2 ülkeyle Okyanusya oldu.

Asya kıtasından 38 ülke, Avrupa kıtasından 36 ülke, Amerika kıtasından 19 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturuldu.

Bazı ülkelerle, uzun yıllardan beri parlamentolar arası dostluk grupları faaliyet gösterirken, buna aralarında Burundi, Ekvator Ginesi, Gine Bissau, Kabo Verde, Malavi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Togo ve Zimbabve'nin de bulunduğu 9 yeni ülke eklendi.

Bu ülkelerin yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Arjantin ve Peru gibi "uzak ülkelerin" parlamentolarıyla da TBMM'nin dostluk grubu bulunuyor.

Türkiye'nin komşularından Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan'ın parlamentolarıyla dostluk grubu oluşturdu. Buna karşı komşulardan Yunanistan, Suriye ve Ermenistan parlamentolarıyla dostluk grubu kurulmadı.

Bu dönem dostluk grubu oluşturmayan ülkeler arasında İsrail, Libya, Mısır ve Hollanda da yer alıyor.

Geçen dönemde 129 ülke parlamentosuyla dostluk grubu kurulmuştu.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel (2) - YenidenAK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel (2) - Yeniden
Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli olduSon dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27. dönem 2. yasama yılı Parlamentolararası Dostluk Grubu TBMM uzak ülkeler

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.