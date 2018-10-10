TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün iç tüzükle ilgili güzel bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, yeni iç tüzüğün hayırlı olmasını diledi.

Bir televizyon dizisinde Çerkez kadınları aşağılayıcı ifadeler kullanıldığına ilişkin sosyal medyada hassasiyet oluştuğunu dile getiren Usta, "Bu şekilde tahkir edici sözlerin olmaması gerekir. Bu konuda özür dilenmeli." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 10 Ekim'de Ankara'daki patlamada hayatını kaybedenlere rahmet dilediğini belirtti. Usta, "Terörü doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen kim varsa lanetliyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan ile ilgili kötü haberler geldiğini, devletin burayla ilgili ciddi inisiyatif geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Devlet, acı çeken herkesin yanında olmalı ve onların anmalarına özel önem vererek ailelerin yanında olmalıdır." dedi.

Kerbela olayını anan, Ankara Garı'ndaki patlamada vefat eden vatandaşlar ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akbaşoğlu, "Her türlü teröre karşı mücadele edilmektedir. Buna sebep olanların hukuk önünde hesap verdiğini ve vereceğini, buradan kararlı bir şekilde beyan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Ankara Garı'ndaki terör saldırı

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 10 Ekim Ankara Garı katliamında yaşamını yitirenleri saygıyla anmaya çalıştıklarını anlattı. Gök, "Anmaya çalışıyoruz diyorum zira ortak acılarımız olması gereken konular konusunda Türkiye'de hala belirli hassasiyetlerde herkes kendi pozisyonuna göre tavır olmaya çalışıyor. Oysa bir ulus olmanın en önemli koşulu, acılarda sevinçlerde ortak olmaktır." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden 103 kişinin alt ve orta gelir grubuna mensup olduğunu belirten Gök, demokrasi ve barış için gerçekleştirilen bu gösterilerde patlama sonrası alana giren ilk milletvekillerinden birinin de kendisi olduğunu söyledi.

Gördüğü manzarayı "korkunç" olarak niteleyen Gök, bu tür katliamlarda ölen vatandaşların bu ülkenin ortak acısı olduğunu vurguladı.

Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Başbağlar katliamında, Uludere'de hayatını kaybeden vatandaşlarımız ortak acımızdır. İstanbul'da bir yılbaşı gecesi patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısı ortak acımızdır. Bu acıları anmakta devletin ailelere yardımcı olması ve acıları hafifletmesi gerekir. Bugün Ankara'da ve başka illerimizde yaşadığımız sıkıntıların olmasını kesinlikle akla ve mantığa sığdıramıyorum. Devlet, acı çeken herkesin yanında olmalı ve onların anmalarına özel önem vererek ailelerin yanında olmalıdır. Bu bakımdan bugünkü anmalar sırasında yaşanan kimi sıkıntılar devletimize hiç yakışmamaktadır. Devlet acıları ortadan kaldırmak, sorumlulardan hesap sormak ve ulusumuzun ortak acısını paylaşmak durumundadır."