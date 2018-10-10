TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Devlet, acı çeken herkesin yanında olmalı ve onların anmalarına özel önem vererek ailelerin yanında olmalıdır." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
Grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan ile ilgili kötü haberler geldiğini, devletin burayla ilgili ciddi inisiyatif geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 10 Ekim'de Ankara'daki patlamada hayatını kaybedenlere rahmet dilediğini belirtti. Usta, "Terörü doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen kim varsa lanetliyoruz." dedi.
Bir televizyon dizisinde Çerkez kadınları aşağılayıcı ifadeler kullanıldığına ilişkin sosyal medyada hassasiyet oluştuğunu dile getiren Usta, "Bu şekilde tahkir edici sözlerin olmaması gerekir. Bu konuda özür dilenmeli." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün iç tüzükle ilgili güzel bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, yeni iç tüzüğün hayırlı olmasını diledi.
Kerbela olayını anan, Ankara Garı'ndaki patlamada vefat eden vatandaşlar ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akbaşoğlu, "Her türlü teröre karşı mücadele edilmektedir. Buna sebep olanların hukuk önünde hesap verdiğini ve vereceğini, buradan kararlı bir şekilde beyan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Akbaşoğlu, enflasyonla mücadele programının da hayırlı olmasını diledi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste yeniden temsil edilen Türkiye İşçi Partisine "Hoşgeldin." dediklerini kaydetti.
Genel Kurulun açılış yoklamasında elektronik olarak sisteme girenlerin aynı zamanda Başkanlık Divanına pusula verdiğini bildiren Özel, Meclise yakışmayacak bir usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Özel, TBMM Başkanvekili Gök'ten durumu incelemesini istedi.
Gök de durumu inceleyeceğini ifade etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "Kerbela Vakası-Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin 1338. yılı", HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm "3. Havalimanı işçilerinin sorunları", CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de "tarım girdi maliyetleri" konularında gündem dışı konuşma yaptı.
- Ankara Garı'ndaki terör saldırı
TBMM Başkanvekili Levent Gök, 10 Ekim Ankara Garı katliamında yaşamını yitirenleri saygıyla anmaya çalıştıklarını anlattı. Gök, "Anmaya çalışıyoruz diyorum zira ortak acılarımız olması gereken konular konusunda Türkiye'de hala belirli hassasiyetlerde herkes kendi pozisyonuna göre tavır olmaya çalışıyor. Oysa bir ulus olmanın en önemli koşulu, acılarda sevinçlerde ortak olmaktır." şeklinde konuştu.
Hayatını kaybeden 103 kişinin alt ve orta gelir grubuna mensup olduğunu belirten Gök, demokrasi ve barış için gerçekleştirilen bu gösterilerde patlama sonrası alana giren ilk milletvekillerinden birinin de kendisi olduğunu söyledi.
Gördüğü manzarayı "korkunç" olarak niteleyen Gök, bu tür katliamlarda ölen vatandaşların bu ülkenin ortak acısı olduğunu vurguladı.
Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Örneğin Başbağlar katliamında, Uludere'de hayatını kaybeden vatandaşlarımız ortak acımızdır. İstanbul'da bir yılbaşı gecesi patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısı ortak acımızdır. Bu acıları anmakta devletin ailelere yardımcı olması ve acıları hafifletmesi gerekir. Bugün Ankara'da ve başka illerimizde yaşadığımız sıkıntıların olmasını kesinlikle akla ve mantığa sığdıramıyorum. Devlet, acı çeken herkesin yanında olmalı ve onların anmalarına özel önem vererek ailelerin yanında olmalıdır. Bu bakımdan bugünkü anmalar sırasında yaşanan kimi sıkıntılar devletimize hiç yakışmamaktadır. Devlet acıları ortadan kaldırmak, sorumlulardan hesap sormak ve ulusumuzun ortak acısını paylaşmak durumundadır."
Levent Gök, Kerbela olayına ilişkin de bu olayın tüm dünyanın ortak acısı olduğunu ifade etti. Gök, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin acımasızca şehit edildiği Kerbela'nın, aynı zamanda kahramanın zalime boyun eğmektense, onursuzca yaşamaktansa onurluca ölümü seçtiği günün adı olduğunu söyledi.
Bu destanın yazıldığı çölün adının Kerbela, bu destanı kanıyla yazan kahramanın da Hazreti Hüseyin olduğunu dile getiren Gök, Kerbela'da insanlık onurunun can vererek galip geldiğini, zulmün bedel ödenerek lanetlendiğini kaydetti.
Gök, Hazreti Hüseyin ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad etti.
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