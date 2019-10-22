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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Genel Kurulda, araştırma komisyonu üyelikleri için siyasi parti gruplarınca gösterilen aday üyelerin isimleri okundu.

Daha sonra yapılan oylamada belirlenen komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

AK Parti: Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz,

CHP: Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç,

HDP: Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

MHP: Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt,

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

Meclis araştırma komisyonuna seçilen üyeler, yarın saat 16.00'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimlerini gerçekleştirecek.

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