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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Levent Gök: - "En gelişmiş ülkeler düzeyinde insan haklarını uygulamaları için hepimizin ortak çaba içinde olması gerekir"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, en gelişmiş ülkeler düzeyinde insan haklarını uygulamaları için herkesin ortak çaba içinde olması gerektiğini söyledi.

Gök, TBMM Genel Kurulunun açılışında yaptığı açıklamada, bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsattı.

İnsan haklarının, halen çok tartışılan bir konu olduğunu belirten Gök, insan hakları mücadelesinin çok değişik boyutları olduğunu ifade etti.

İnsan hakları mücadelesinin evrensel bir mücadele olduğunu dile getiren Gök, Türkiye'de en gelişmiş ülkeler düzeyinde insan hakları uygulamaları için herkesin ortak çaba içinde olması gerektiğini dile getirdi.

Gök, "10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan ve Paris'te yapılan oturumda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'yle de bütün insanların ırk, renk, dil, cinsiyet, din, siyasi diğer görüşler, ulusal ve sosyal köken, mülkiyet, doğum ve diğer statüler gözetilmeksizin doğuştan eşit haklara sahip olduğu kabul edilmiştir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, ülke olarak insan haklarında en ileri boyuta ulaşmamızı diliyorum." dedi.

Bugünün aynı zamanda en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlal edildiği önemli günlerden birinin üçüncü yılı olduğunu hatırlatan Gök, "Üç yıl önce İstanbul'da Vodafone Arena yakınında patlatılan bombayla 38 polis memuru ve 8 sivil yurttaşımız hayatını kaybetti. Bir insan hakları gününde en temel insan hakları ihlalini yaşadık. 38 polis memurumuzu ve 8 sivil vatandaşımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu terörü yaratan, adı ne olursa olsun, bütün terör örgütlerini lanetliyorum." diye konuştu.

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insan hakları Levent Gök TBMM Genel Kurulu

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