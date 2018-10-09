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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök: - "Kurucu önderlerimize ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza azami saygı ve vefayı göstermek, başta devleti yönetenlerin görevidir. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Kurucu önderlerimize ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza azami saygı ve vefayı göstermek, başta devleti yönetenlerin görevidir. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gök başkanlığında toplandı.

Gök, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunlu gördüğü alanlardan birisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlar arasındaki gri alanlar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa Mahkemesince yapılacak denetiminin önemli olduğunu ifade eden Gök, "Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kanunlar arasındaki çatışmaları önlemek açısından, açılan iptal davalarını bir an önce sonuçlandırmalı ve normlarını ortaya koymalıdır." diye konuştu.

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının iç siyasetin tartışmalarına dahil edilmesini doğru bulmadığının altını çizen Gök, bağımsızlığın ve bayrağın özgürleşmesinin Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına borçlu olunduğunu söyledi.

Gök, "Modern Türkiye'nin kurucuları, düşmana karşı hayatlarını ortaya koyarken herhalde, 'Keşke, Kurtuluş Savaşı'nda mağlup olsaydık, Yunan galip gelseydi.' diyen bir zihniyetle karşılaştırılmayacak kadar saygı ve vefayı fazlasıyla hak etmişlerdir. Kurucu önderlerimize ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza azami saygı ve vefayı göstermek başta devleti yönetenlerin görevidir. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclisin ve muhalefetin sesinin kısılmaması gerektiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Hakkari Çukurca'da ve Batman'daki saldırılarda şehit olanları rahmetle andı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarına dikkati çekerek, "Konsolosluk binasında bir gazeteciye infaz gerçekleştirilmiş olma ihtimali bile tüyler ürperticidir. Bu cesaretin nereden alınıyor olabileceği sorgulanmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise terör saldırılarında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi partileri terör örgütüyle ilişkilendirmesini kınadıklarını söyledi.

"Bundan sonraki süreçte CHP'ye, onun şanlı ve şerefli geçmişine, partinin ve Cumhuriyetin kurucularına saygılı bir dil kullanmadığı takdirde aynı düzeyde hak ettiği cevabı alacağından hiç şüphesi olmasın." diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnönü'ye karşı "şeytanlaştırıcı dil" kullandığını öne sürdü. Özel, Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın partisinden Amerikancı çıkmayacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında "ölümüne haydi meydanlara" diyerek, bütün bir millete başkomutanlık yaptığını vurgulayan Akbaşoğlu, Erdoğan'ı, Cumhuriyetin kurucularıyla çatıştırmanın kimsenin lehine sonuç doğurmayacağını belirtti. Akbaşoğlu, üslup ve dile dikkat edilmesini istedi.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat "2018 yılı Turizm Altın Elma Ödülü'nün Diyarbakır’a verilmesi", MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "fındık fiyatları", CHP Kahramanmaraş Milletvekil Ali Öztunç, "Ceyhan Nehri ve Aksu Çayı kirliliği"ne ilişkin gündem dışı konuşma yaptılar.

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Amerikan Bayrağı İsmet İnönü Levent Gök TBMM Genel Kurulu

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