TBMM Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının iç siyasetin tartışmalarına dahil edilmesini doğru bulmadığının altını çizen Gök, bağımsızlığın ve bayrağın özgürleşmesinin Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına borçlu olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa Mahkemesince yapılacak denetiminin önemli olduğunu ifade eden Gök, "Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kanunlar arasındaki çatışmaları önlemek açısından, açılan iptal davalarını bir an önce sonuçlandırmalı ve normlarını ortaya koymalıdır." diye konuştu.

Gök, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunlu gördüğü alanlardan birisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlar arasındaki gri alanlar olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Kurucu önderlerimize ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza azami saygı ve vefayı göstermek, başta devleti yönetenlerin görevidir. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Gök, "Modern Türkiye'nin kurucuları, düşmana karşı hayatlarını ortaya koyarken herhalde, 'Keşke, Kurtuluş Savaşı'nda mağlup olsaydık, Yunan galip gelseydi.' diyen bir zihniyetle karşılaştırılmayacak kadar saygı ve vefayı fazlasıyla hak etmişlerdir. Kurucu önderlerimize ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza azami saygı ve vefayı göstermek başta devleti yönetenlerin görevidir. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclisin ve muhalefetin sesinin kısılmaması gerektiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Hakkari Çukurca'da ve Batman'daki saldırılarda şehit olanları rahmetle andı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarına dikkati çekerek, "Konsolosluk binasında bir gazeteciye infaz gerçekleştirilmiş olma ihtimali bile tüyler ürperticidir. Bu cesaretin nereden alınıyor olabileceği sorgulanmalıdır." ifadesini kullandı.