TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Aksaray'da yaşanan bu olayın münferit bir hadise olarak kalmasını ve toplumumuzun bu konuda daha fazla eğitimi konusunda hepimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, sabah duyduğu bir haber ile canının acıdığını, olayın üzüntüsünü ve acısını hala yaşadığını belirterek, "Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerimizle ilgili yaşanan sorun beni derinden üzdü. Meclisin tüm partilerinin otizmli çocuklarımız, diğer engelli yurttaşlarımızla ilgili ne denli duyarlı olduğunu biliyorum ama anlaşılıyor ki toplumumuzda daha yapacağımız çok işler var." diye konuştu.

Türkiye'de özellikle engelli yurttaşlar konusunda vicdani bir birlik, onlara yardımcı olunması üzerine güzel gelenekler bulunduğunu dile getiren Gök, "Aksaray'da yaşanan bu olayın münferit bir hadise olarak kalmasını ve toplumumuzun bu konuda daha fazla eğitimi konusunda hepimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.