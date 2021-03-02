TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boşalacak üyeliğe AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, 19 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçiminin ardından 3 ay olacak.

Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek. (AA)

