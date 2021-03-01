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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni normalleşme' genelgesi

01.03.2021 23:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni normalleşme' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme adımları kapsamında alınacak tedbirleri içeren genelge kaleme aldı. Genelgeye göre yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak. Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri yeniden belirlenebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Covid- 19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' başlıklı genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre; yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak. Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek. Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılanların bu sürede mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personeller, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.

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Öte yandan 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin 'Covid- 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelge yarından itibaren yürürlükten kaldırılmış olacak. (DHA)

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