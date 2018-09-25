TEB Eczacılık Akademisi Ödül Töreni

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Dünyada 16'ncı büyük ekonomi olduğumuz halde, ışıl ışıl parlayan beyinlerimiz olduğu halde, inovasyonda neden 68'inci sıralarda olduğumuzu sorgulamak gerekiyor." dedi.
Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla TEB Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen "Eczacılık Akademisi Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri", bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törenin açılış konuşmasını yapan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak, tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Gelişmiş ülkelerde kalkınmanın, büyümenin ana kaynağının bilimsel atılımlar ve buluşlar olduğunu söyleyen Çolak, bunun için birlik olarak çalıştıklarını dile getirdi.
Çolak, "Dünyada 16'ncı büyük ekonomi olduğumuz halde, ışıl ışıl parlayan beyinlerimiz olduğu halde, inovasyonda neden 68'inci sıralarda olduğumuzu sorgulamak gerekiyor. Çok değerli bilim insanlarımız olmasına rağmen neden dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında Türkiye üniversiteleri yer alamıyor. Neden hala büyük bir beyin göçü yaşanıyor?" diye sordu.
Bilimin ancak özgür, farklı fikirlere açık, hoşgörülü ve demokratik bir toplumda kök salabileceğini ve filizlenebileceğini dile getiren Çolak, beyin göçünün tersine çevrilememesi durumunda, nitelikli insan kapasitesi körelmiş ve bilimsel gelişmelere ayak uydurmakta zorlanan bir ülkeye dönüşüleceğini vurguladı.
Türk Eczacılar Akademisinin kurulduğu günden bugüne önemli çalışmalara imza atmaya çalıştığını belirten Çolak, eczacıların mesleki gelişimlerine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
- "İyi çalışan bilim insanlarına ihtiyacımız var"
TEB Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bilimin ilerleyebilmesi için sadece üniversitelerin iyi olmasının yetmediğine, ilkokuldan başlayarak eğitim sisteminin çok iyi bir şekilde kurulmuş olmasının gerekli olduğuna işaret etti.
Uzbay, "Üniversitelerin temel amacı bilimin ürettiği bilgileri ezberleyen değil, bu bilgilerin nasıl üretildiğini anlayan öğrenciler yetiştirmek olmalıdır. Bunun için de özerk üniversitelere ve düzgün, iyi çalışan bilim insanlarına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Eğitim, bilim ve sanatta fırsat eşitliği ve adil bir eğitim sistemi olması gerektiğini söyleyen Uzbay, "Muassır medeniyet seviyesinin ilerisine geçebilmek istiyorsak öncelikle ülkede bilim iklimini oluşturmak zorundasınız." dedi.
Türkiye'nin son yıllarda ciddi bir beyin göçü verdiğine dikkati çeken Uzbay, bilim ve liyakate önem vererek Türkiye'den yurt dışına giden değerli bilim insanlarının kazanılabileceğini vurguladı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de birer konuşma yaptı.
- 6 bilim insanı ve üç üniversiteye ödül
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognazi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Akkol ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erem Bilensoy "Bilim Ödülüne" layık görüldü.
Prof. Dr. Akkol ödülünü, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün'ün elinden aldı.
"Teşvik Ödülü" ise Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Doç. Dr. Sibel İlbasmış Tamer ve Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu'na takdim edildi. Akademi Onur Plaketi ise Prof. Dr. Mehmet Öztürk'e verildi.
Başarılarından ve çalışmalarından dolayı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de "Türk Eczacılar Birliği Özel Ödülüne" layık görüldü.
Öte yandan, Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve "Değer Katan Eczacılar Ödülü" de takdim edildi.
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