TEB Eczacılık Akademisi Ödül Töreni

Çolak, "Dünyada 16'ncı büyük ekonomi olduğumuz halde, ışıl ışıl parlayan beyinlerimiz olduğu halde, inovasyonda neden 68'inci sıralarda olduğumuzu sorgulamak gerekiyor. Çok değerli bilim insanlarımız olmasına rağmen neden dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında Türkiye üniversiteleri yer alamıyor. Neden hala büyük bir beyin göçü yaşanıyor?" diye sordu.

Gelişmiş ülkelerde kalkınmanın, büyümenin ana kaynağının bilimsel atılımlar ve buluşlar olduğunu söyleyen Çolak, bunun için birlik olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla TEB Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen "Eczacılık Akademisi Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri", bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Dünyada 16'ncı büyük ekonomi olduğumuz halde, ışıl ışıl parlayan beyinlerimiz olduğu halde, inovasyonda neden 68'inci sıralarda olduğumuzu sorgulamak gerekiyor." dedi.

Bilimin ancak özgür, farklı fikirlere açık, hoşgörülü ve demokratik bir toplumda kök salabileceğini ve filizlenebileceğini dile getiren Çolak, beyin göçünün tersine çevrilememesi durumunda, nitelikli insan kapasitesi körelmiş ve bilimsel gelişmelere ayak uydurmakta zorlanan bir ülkeye dönüşüleceğini vurguladı.

Türk Eczacılar Akademisinin kurulduğu günden bugüne önemli çalışmalara imza atmaya çalıştığını belirten Çolak, eczacıların mesleki gelişimlerine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- "İyi çalışan bilim insanlarına ihtiyacımız var"

TEB Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bilimin ilerleyebilmesi için sadece üniversitelerin iyi olmasının yetmediğine, ilkokuldan başlayarak eğitim sisteminin çok iyi bir şekilde kurulmuş olmasının gerekli olduğuna işaret etti.

Uzbay, "Üniversitelerin temel amacı bilimin ürettiği bilgileri ezberleyen değil, bu bilgilerin nasıl üretildiğini anlayan öğrenciler yetiştirmek olmalıdır. Bunun için de özerk üniversitelere ve düzgün, iyi çalışan bilim insanlarına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.