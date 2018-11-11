Tecavüz sanıklarının yeni görüntüleri çıktı

Kafasına vurulan taşla kafatası kırılan ve beyninde ağır hasara yol açılan saldırının ardından bıçaklanarak öldürülen genç kız, pantolonu dizlerine kadar indirilmiş halde bulunmuştu. Bu durumun tecavüz cinayeti olduğu yönünde bir görüş çıkmasının ardından hakim karşısına çıkan 4 kişi 21 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiklerini doğruladı.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı

1 / 25 Güney Afrika'da kaçırılıp toplu tecavüze uğrayan 21 yaşındaki genç kızın öldürülmesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Hannah Cornelius'a tecavüz edip katleden canilerin aynı gece iki kadına daha saldırdığı ortaya çıktı.

2 / 25 Kameralara yansıyan görüntülerde, Hannah Cornelius'un öldüren kişilerin bir süre sonra bir kadına saldırdıkları ve çantasını çalmaya çalıştıkları görülüyor.

3 / 25 Kadını rehin alan katiller, bir süre sonra kadını Hannah Cornelius'un cansız bedeninin bulunduğu noktaya yakın bir yerde serbest bırakıyorlar.

4 / 25 Bu anların ardından dört kişi tekrar bir başka kadına daha saldırıyor.

5 / 25 Bu anların ardından dört kişi tekrar bir başka kadına daha saldırıyor.

6 / 25 Hannah'ın halası Eleanor Cornelius, sürekli olarak gülen sanıklara sert çıktı ve bu davranışlarını kınadı.

7 / 25 Duruşmada söz alan acılı baba, kızının ölümünün aile üzerinde yıkıcı etkiye yol açtığını ve eşinin yaşanan bu trajik olaya dayanamadığını söyledi.

8 / 25 Olayın ardından psikolojik sorunlarla mücadele eden annenin, kimseye haber vermeden denize gittiği ortaya çıktı.

9 / 25 Güney Afrika, Cape Town'da 21 yaşındaki Hannah Cornelius'u kaçırıp tecavüz eden ve ardından öldüren dört sanık, hakim karşısına çıktı. Hannah'ın babası, eşinin denize gitme sebebinin intihar teşebbüsü olduğuna inanmadığını ifade etti.

10 / 25 Hannah'ın ölümünden sorumlu Vernon Witbooi‚ Geraldo Parsons‚ Eben van Niekerk ve Nashville Julius, cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.

11 / 25 Sanıklardan biri, Hannah'yı öldüren kişilerle beraber olduğunu kabul etti fakat hiçbir suça karışmadığını öne sürdü.

12 / 25 Sanıklardan bir diğeri de, Hannah'nın boynunu nasıl kestiğini anlattı.

13 / 25 Hannah'nın otopsisinden çıkan sonuçlar, genç kızın başına iki defa taşla vurulduğunu doğruladı ve taşın, kafatasını kırdığı ve beyinde ağır hasara yol açtığını ortaya koydu.

14 / 25 Sanıklar genç kızın son anlarını da mahkeme salonunda anlattı.

15 / 25 Genç kızın, toplu tecavüzün ardından saldırganlara onu öldürmemeleri için yalvardığı söylendi.

16 / 25 Duruşmaya katılan patolojist Dr Deidre Abrahams, genç kızın ölümün kafatasının aldığı darbe nedeniyle çok hızlı olduğunu ifade etti.

17 / 25 Duruşma salonuna Hannah'ın kafasına atılan taş da getirildi.

18 / 25 Hannah'nın bedeninin bulunduğu ilk anda, pantolonunun dizlerinin aşağısına kadar inmiş olması, tecavüz olasılığını doğruladı.

19 / 25 Hannah'nın bedeninden alınan DNA örnekleri, sanıklarla eşleşti.

20 / 25 Sanıklar için verilecek ceza henüz belli değil.

21 / 25 Hannah'nın cansız bedenini bulan Conrad Booysen ve Flippie Matthee, genç kızı önce beyaz bir çantaya benzetti.

22 / 25 Daha yakından bakmak için Hannah'a yaklaşan Flippie, arkadaşı Conrad'a bunun yerde yatan bir insan olduğunu söyledi.

23 / 25 Conrad ise "Hayır, Oyuncak bebeğe benziyor" yanıtını verdi.

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