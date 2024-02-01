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Tedaviler sonrası 90 kilo olmuştu! Aylin Coşkun 18 kilo verdi: Sinir krizi geçirdim...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 10:47 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Aylin Coşkun, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Kilo verdiğini söyleyen Aylin Çoşkun "Kendi kendime diyet yaparak 18 kilom gitti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Tedaviler sonrası 90 kilo olmuştu! Aylin Coşkun 18 kilo verdi: Sinir krizi geçirdim...

Uzun bir süredir gözlerden uzak, sakin bir hayat süren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun "Ben çocuk tedavisi oluyordum zaten. Bebekten dolayı ben bir 90 kiloya çıktım" demişti.

Nişantaşı'nda SnobMagazin kameralarına yakalanan şarkıcı doktoruna geldiğini ve 18 kilo verdiğini anlattı.

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"DİYETİSYENLER KIZMASIN..."

Aylin Coşkun "Kendi kendime diyet yaparak 18 kilom gitti. Üç ayda kilo verdim. Diyetisyenler kızmasın, kibrit kutusu kadar peynire inanmıyorum. Öyle bir diyet sistemi yok. En iyilerle çalıştım. Sinir krizi geçirdim. Telefonu kırdım. Çocuk tedavisinden aldığım 9 kilo kaldı. Şu an 74 kiloyum. Yaza hazırlık yapıyorum. Kendimi, fit, diri ve güzel görmeyi özledim. Nişantaşı'na da radyofrekans uygulaması için geliyorum. Radyofrekans sıkılaştırma yapıyor" diye konuştu.

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Aylin Coşkun magazin ünlü şarkıcı
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