Tedavinin bir parçası olduğunu söyleyerek hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktor tutuklandı! "Hayat kurtarıcı bakım" diyerek tanıtmıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde doktorluk yapan William Thompson mesleki amacın sahtekarlıkla temsil edilmesi yoluyla sekiz kez cinsel ilişkiye girme, üç kez dolandırıcılık yoluyla cinsel darp ve iki kez zorla sözlü taciz suçundan tutuklandı. Dr. Thompson'ın hastalarından altısının 2016-2020 yılları arasında yaptırdıkları testlerin tıbbi açıdan gerekli olmadığını öğrendikten sonra cinsel saldırıya uğradıklarını söylemesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

GEREKSİZ ANAL MUAYENELER

Soruşturma kapsamında yapılan basın açıklamasında doktorun sahte prosedürleri arasında gereksiz anal muayeneler ve erkek hastaların sözlü olarak taciz edilmesi gibi maddeler yer aldı. Basın açıklamasında, kendisine karşı tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde Dr. Thompson'ın 30 yıl artı 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.