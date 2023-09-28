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    4. Tedavinin bir parçası olduğunu söyleyerek hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktor tutuklandı! "Hayat kurtarıcı bakım" diyerek tanıtmıştı

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyleyerek hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktor tutuklandı! "Hayat kurtarıcı bakım" diyerek tanıtmıştı

    28.09.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulaşıcı cinsel hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir doktor olan 56 yaşındaki William Thompson en az dokuz hastasına cinsel saldırıda bulunma suçundan Newport Beach'teki muayenehanesinde tutuklandı. Dr. Thompson'un saldırıları gerekli tıbbi muayenelerin bir parçası olduğunu söyleyerek gerçekleştirdiği belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde doktorluk yapan William Thompson mesleki amacın sahtekarlıkla temsil edilmesi yoluyla sekiz kez cinsel ilişkiye girme, üç kez dolandırıcılık yoluyla cinsel darp ve iki kez zorla sözlü taciz suçundan tutuklandı. Dr. Thompson'ın hastalarından altısının 2016-2020 yılları arasında yaptırdıkları testlerin tıbbi açıdan gerekli olmadığını öğrendikten sonra cinsel saldırıya uğradıklarını söylemesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

    GEREKSİZ ANAL MUAYENELER

    Soruşturma kapsamında yapılan basın açıklamasında doktorun sahte prosedürleri arasında gereksiz anal muayeneler ve erkek hastaların sözlü olarak taciz edilmesi gibi maddeler yer aldı. Basın açıklamasında, kendisine karşı tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde Dr. Thompson'ın 30 yıl artı 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

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    Doktor Amerika cinsel saldırı

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