Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kan donduran görüntüler! Metroda gördüğü iki çocuğu döverek burunlarındaki piercingi çıkartmaya zorladı... Korkudan elleri titredi

    Kan donduran görüntüler! Metroda gördüğü iki çocuğu döverek burunlarındaki piercingi çıkartmaya zorladı... Korkudan elleri titredi

    28.09.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya'da bir metroda kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adamın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde metrodaki iki çocuğun yanına gelerek burunlarındaki piercingi çıkartmalarını istediği anlar yer aldı. Çocukların duruma tepki göstermesi üzerine ismi açıklanmayan saldırgan çocuklara saldırdı.

    Rusya'da bir metroda yaşanan görüntüler kan dondurdu. İsmi açıklanmayan saldırgan iki çocuğun yanına gelerek burunlarındaki piercingi çıkartmasını istedi. Çocukların kendisine tepki göstermesi üzerine bir anda saldırarak dövdü. Dövdüğü gençlerden birisinin yüzü kanlar içerisinde kalırken o şahıs gençleri burunlarındaki piercingi çıkarmaları için zorladı.

    KORKUDAN ELLERİ TİTREDİ

    1

    Arkadaşının yüzünün kanlar içinde kaldığını gören diğer çocuk ise büyük bir korku yaşayarak burundaki piercingi çıkartmaya çalıştı. Korkudan elleri titreyen çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten akılalmaz bir durum. Resmen işkence" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç kimse yardım etmemiş mi? Gerçekten büyük bir vahşet" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

    Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

     Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

     Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

    Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

     3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

    3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldüKaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü
    TV yayın akışı: 28 Eylül 2023 PerşembeTV yayın akışı: 28 Eylül 2023 Perşembe
    Bunu herkes yapıyor ama uçuş görevlisi uyardı! "Uçakta uyumayın"Bunu herkes yapıyor ama uçuş görevlisi uyardı! "Uçakta uyumayın"
    Anahtar Kelimeler:
    Rusya Piercing

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

    Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

    Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

    Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

    Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

    Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.