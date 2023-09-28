Kan donduran görüntüler! Metroda gördüğü iki çocuğu döverek burunlarındaki piercingi çıkartmaya zorladı... Korkudan elleri titredi

Rusya'da bir metroda yaşanan görüntüler kan dondurdu. İsmi açıklanmayan saldırgan iki çocuğun yanına gelerek burunlarındaki piercingi çıkartmasını istedi. Çocukların kendisine tepki göstermesi üzerine bir anda saldırarak dövdü. Dövdüğü gençlerden birisinin yüzü kanlar içerisinde kalırken o şahıs gençleri burunlarındaki piercingi çıkarmaları için zorladı.

KORKUDAN ELLERİ TİTREDİ

Arkadaşının yüzünün kanlar içinde kaldığını gören diğer çocuk ise büyük bir korku yaşayarak burundaki piercingi çıkartmaya çalıştı. Korkudan elleri titreyen çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten akılalmaz bir durum. Resmen işkence" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç kimse yardım etmemiş mi? Gerçekten büyük bir vahşet" yorumunu ekledi.