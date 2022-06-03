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TEGV golf turnuvasında toplanan bağışlarla Bursa'da tasarım atölyesi açtı

03.06.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEGV golf turnuvasında toplanan bağışlarla Bursa'da tasarım atölyesi açtı

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ataşehir Golf Club desteğiyle hayata geçirdiği TEGV Bursa Öğrenim Biriminde "tasarım ve beceri atölyesi" açtı.

Soğukkuyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Bursa Öğrenim Biriminde düzenlenen törende konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV gönüllüsü ve bağışçısı Baki Kara ile Ulvi Kocailik'in golf sporuyla ilgilendiğini ve 2020'de Vakıf için turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 80'den fazla sporcu ve golfseverin katıldığını, 600'den fazla kişinin bağışta bulunduğunu belirten Tosyalı, "Harika bir organizasyon yapıldı. Acaba bir atölye olur mu dediğimiz etkinlikle TEGV çocuklarına iki atölye kazandırıldı. İlkinin açılışını Aralık 2021'de Kartal'da yaptık. İkincisini de Bursa'ya açıyoruz." dedi.

TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Baki Kara da TEGV'in hayatında karşılaştığı en güzel şeylerden biri olduğunu dile getirdi.

Eğitim alanında yapılan işlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Kara şöyle konuştu:

"Çocukları daha iyi eğitimle karşılaşmasını sağlayan, onları dünya vatandaşı yapmaya, onların vizyonunu açmaya yönelik eğitim alanında yapılan işler çok kıymetli. O yüzden TEGV’e çok içten, sevgiyle destek veriyorum. Ömrüm yettiğince de artırarak vermeye devam edeceğim. Golf turnuvası Ulvi Kocailik ile hobimiz. Bu hobimizle neden TEGV'e bir yarar sağlamayalım diye düşündük. Mütevazı bir hedef koymuştuk ama baktık ki hedef büyüyebiliyor. Biz bir şey söyledik arkadaşlarımız onu alıp bambaşka bir şeye dönüştürdüler ve turnuva çıktı ortaya. O turnuvadan da bu atölyeyi ve Kartal Şemiha Şakir Öğrenim Birimi'ndeki atölyeyi yaptık. Bu turnuvaları geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Hatta yeni kulüplere de götüreceğiz. Türkiye'ye taşımayı düşünüyoruz bu fikri."

TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Ulvi Kocailik ise ellerindeki varlıkların bir bölümünü buraya aktararak imkanlarını Vakıf ve çocuklar için seferber eden gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Bu iyiliğe aracı olduklarını dile getiren Kocailik, "Vakıfta çalışanların çabaları daha değerli. Buradaki atölyeyi öğrencilerle buluşturuyorlar. Öğrencilerimiz buraya geliyor. Teşekkür ediyoruz iyi ki geliyorlar. Yarının, geleceğimizin teminatı onlar. İyi eğitim almaları çok önemli çünkü bizim önümüzü açacak olan onlar." diye konuştu.

Açılışa TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV gönüllüleri ve çalışanları katıldı.

Konuşmaların ardından Ataşehir Golf Club ve golf tutkunlarının bağışlarıyla hayata geçen tasarım ve beceri atölyesinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışı yapılan tasarım ve beceri atölyesi, 8-14 yaş arasındaki çocuklara kodlamadan robot kitlerine, 3D baskı cihazından elektronik devre kartlarına kadar birçok farklı alanda yeni nesil öğrenme imkanı sunuyor. Çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri hem eğlenceli hem de multidisipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor.

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