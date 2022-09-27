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Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor! Yemeğe biber katmanın inanılmaz zararı

27.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biber, C vitamini deposu salatalarda, közlenerek veya tek başına mükemmel bir lezzettir. Yemeklerde de sıklıkla tercih edilen biberle ilgili bir araştırma endişe yarattı. Uzmanlar, biberli yemek yemenin bunama riskini ikiye katlayabileceğini öne sürüyor.

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor! Yemeğe biber katmanın inanılmaz zararı

Yeni yapılan araştırma sonuçlarına göre, biberli yemek yemek bunama riskini artırıyor. Çalışmalara göre demans vakalarının sayısı, dünya genelindeki nüfus yaşlandıkça 2050 yılına kadar üç katına çıkacak. Yaş, bilişsel gerilemenin tek nedeni değildir. Araştırma ayrıca, acı biberleri bunama durumu için daha yüksek bir riske bağladı.

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Biberin içindeki kapsaisin, besine tadını veren bileşiktir. Bu bileşiğin birçok faydası olmakla beraber bazı zararları da var. Uzmanlar kapsaisinin bilişsel gerileme ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

HÜCRE ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Beslenme uzmanı Rory Batt konuyla ilgili şunları söyledi: "Birkaç çalışmada kapsaisin'in eksitotoksisite olarak bilinen bir fenomen yoluyla (nöronal) hücre ölümüne yol açtığı bulundu. Temel olarak, çok yüksek doz kapsaisin, sonunda hücre ölümüne yol açan bir dizi olayı başlatan TRPV1 adlı bir reseptörü aktive ederek aşırı ve uzun süreli hücresel kalsiyum salınımına neden olabilir.

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Bu eksitotoksisite olarak bilinir. Bilişsel gerileme kısmen nörodejenerasyon (nöron hücrelerinin ölümü) tarafından desteklendiğinden, kapsaisinin bu mekanizma yoluyla [bilişsel gerilemede] bir rol oynama olasılığı vardır."

BİBERLERİN YIKICI ETKİSİ

Ayrıca, biberlerin potansiyel olarak “yıkıcı” etkilerini vurgulayan tek kişi beslenme uzmanı değildir. Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, baharatlı içerik bunama riskini neredeyse ikiye katlayabilir. 4.852'den fazla Çinli yetişkinin katıldığı çalışmada, araştırmacılar günde 50 gramdan fazla acı biber yemenin artan bir risk ile ilişkili olduğunu belirlediler.


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