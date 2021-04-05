'Tek gecelik' ilişkilere dair önemli araştırma!

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden araştırmacılar, cinsel deneyimlerden duyulan pişmanlığın gelecekteki davranışları etkileyip etkilemediğini araştırdı. Çalışmaya katılanlardan yaklaşık 4,5 ay arayla iki anketi doldurmaları istendi.

Hakemli bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan araştırmanın başyazarı, klinik psikolog Leif Edward Ottesen Kennair, "Çoğunlukla insanlar aynı cinsel davranışı sürdürüyor ve yine aynı düzeyde pişman oluyor" dedi.

KADIN VE ERKEK FARKLI NEDENLERDEN PİŞMAN OLUYOR

Araştırmaya göre, hem kadınlar hem de erkekler, karşılarına tek gecelik ilişki fırsatı çıktığında sergiledikleri davranışlardan pişman olabiliyor. Ancak bu pişmanlık farklı seçimlerden kaynaklanıyor.

Kadınlar tek gecelik cinsel deneyim yaşadıkları için erkeklerden daha fazla pişman olma eğilimi gösteriyor. Erkeklerse ilişkinin kendisinden ziyade, söz konusu fırsatlardan daha fazla yararlanmadıkları için pişmanlık duyuyor.

PİŞMANLIĞIN İŞLEVİ

Birçok psikolog, pişmanlığın ve diğer duyguların bir işlevi olduğunu varsayıyor. Zira pişmanlığın davranışları etkileyeceği ve değiştireceği düşünülüyor. Buna göre insanlar, olumsuz duyguları deneyimledikten sonra bunları yeniden yaşama riskini azaltmak için davranışlarını değiştirebiliyor.