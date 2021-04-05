'Tek gecelik' ilişkilere dair önemli araştırma!

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden araştırmacılar, cinsel deneyimlerden duyulan pişmanlığın gelecekteki davranışları etkileyip etkilemediğini araştırdı. Çalışmaya katılanlardan yaklaşık 4,5 ay arayla iki anketi doldurmaları istendi.
Hakemli bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan araştırmanın başyazarı, klinik psikolog Leif Edward Ottesen Kennair, "Çoğunlukla insanlar aynı cinsel davranışı sürdürüyor ve yine aynı düzeyde pişman oluyor" dedi.
Araştırmaya göre, hem kadınlar hem de erkekler, karşılarına tek gecelik ilişki fırsatı çıktığında sergiledikleri davranışlardan pişman olabiliyor. Ancak bu pişmanlık farklı seçimlerden kaynaklanıyor.
Kadınlar tek gecelik cinsel deneyim yaşadıkları için erkeklerden daha fazla pişman olma eğilimi gösteriyor. Erkeklerse ilişkinin kendisinden ziyade, söz konusu fırsatlardan daha fazla yararlanmadıkları için pişmanlık duyuyor.
Birçok psikolog, pişmanlığın ve diğer duyguların bir işlevi olduğunu varsayıyor. Zira pişmanlığın davranışları etkileyeceği ve değiştireceği düşünülüyor. Buna göre insanlar, olumsuz duyguları deneyimledikten sonra bunları yeniden yaşama riskini azaltmak için davranışlarını değiştirebiliyor.
Ancak araştırmacılara göre pişmanlığa dair bu varsayımlar, erkeklerin tek gecelik ilişkileri daha da sıklaştırmasını, kadınlarınsa seyrekleştirmesini gerektiriyor.
Öte yandan bulgular, iki cinsiyetin de seçimlerini, söz konusu varsayımların gerektirdiği doğrultuda yapmadığını ve hata diye nitelediği durumlardan ders çıkarmadığını gösteriyor.
Araştırmacılara göre bireylerin, pişmanlıklarından ders çıkarmamasının nedeni kişilikleriyle ilişkili. Zira bireyler, tek gecelik ilişki fırsatı yakaladıklarında daha önce verdikleri tepkileri veriyor.
Kennair, "Bulgular bizi şaşırtmadı" diyor ve ekliyor:
Pişmanlık işe yarasaydı günahkarların çoğu aziz olurdu.
Araştırmacılara göre pişmanlık sabit değil, esnek bir duygu. Bu da uyarlanabildiği ve koşullara göre değişebildiği anlamına geliyor.
Kennair, "Son yıllarda konuyla ilgili her makalemizde pişmanlığın uyarlanabilir olduğunu yazdık. Ve şimdi bunu test ettik" ifadelerini kullanıyor.
Araştırmacılar ayrıca literatür taraması yaparken cinsel davranıştan duyulan pişmanlığın daha önce yeterince araştırılmadığını gördü. Bu da alanında uzman kişilerin bile pişmanlıktan ders çıkarıldığını varsaydığını düşündürdü.