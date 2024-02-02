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    4. Tek malzeme kettle kirecinden eser bırakmıyor! Su ısıtıcısını en etkili temizleme tüyosu

    Tek malzeme kettle kirecinden eser bırakmıyor! Su ısıtıcısını en etkili temizleme tüyosu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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    Su ısıtıcıları zaman içinde kullanıma bağlı olarak kireçlenme eğilimindedir. Bu durum su ısıtıcısının performansını olumsuz etkileyebilir. Öte yandan kettelada biriken kireçler sağlığı riske atabiliyor. Kettle kirecini temizlemek için anında etki eden her evde bulunan malzemeyi temizlik uzmanları açıkladı. İşte su ısıtıcısını en etkili temizleme tüyosu...

    Su ısıtıcıları zaman içinde kullanıma bağlı olarak kireçlenme eğilimindedir ve bu durum hem görünümü hem de performansı olumsuz etkiler. Artık su ısıtıcınızın kireçle kaplı görüntüsüne veda edebilirsiniz. Kettle kirecinden kurtulmak için kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız her evde bulunan doğal üründen faydalanabilirsiniz.

    KETTLE KİRECİNİ TEMİZLEMENİN EN ETKİLİ YOLU

    kettle kireci2

    Facebook'ta temizlik uzmanı Bayan Hinch'in sayfasında temizlik hakkında öneriler veriliyor. Bir kişi kettle kirecini etkili bir şekilde temizlemenin yolunu sordu. Çoğu kişi çaydanlığı kalın birikintilerden arındırmak için beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti.

    kettle2

    "Su ısıtıcısını beyaz sirke ve su ile kaynatın. Islatılmasına gerek yok. Çaydanlığımın altı kalın kireçle kaplıydı. Suyu beyaz sirke ve su ile kaynattım ve anında yok oldu." dedi.

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