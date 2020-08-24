Tek taraflı bir ilişkide sıkıştığınızın 10 işareti

İlişkilerde genelde bencil partner seçme eğilimi vardır. Çünkü insanlar, karşılıklı samimiyeti o kadar çok isterler ki tüm duygusal yükleri tek başına taşımaya gönüllü gibi görünürler. Psikologlar, tek taraflı ilişkilerin bir kişinin duygusal ve fiziksel sağlığına sürekli stres ve kaygıdan kaynaklanan çok büyük bir zarar verdiği konusunda uyarıyorlar. İç sesiniz size uyarı işaretleri veriyorsa o sesi takip edin. İlişkinizi bırakmanız ve eleştirel bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Size aşkın iki yönlü bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz. Partnerinizin ilişkiye sizin kadar yatırım yapmadığına dair hazırladığımız uyarı işaretlerini göz önünde bulundurmayı unutmayın. SOHBETİ BAŞLATAN DA PLAN YAPAN DA HEP SİZ OLUYORSUNUZ

Mesaj göndermez veya aramazsanız günlerce size dönmez. Dışarı çıkmayı teklif eden hatta planı yapan taraf hep siz olursunuz. Her araman veya yaptığın plan sanki onu önemli bir işte alıkoyuyormuş gibi hissettiriyordur sana. Kendinin önemini unutma. Sen de ilgi görmeyi ve değer verilmeyi hak ediyorsun PARTNERİNİ TANIYAMADIĞINI HİSSETMEYE BAŞLADIYSAN

Sohbetleriniz artık iki iş arkadaşı konuşuyormuş gibi yüzeysel bir hal almaya başladıysa ve partnerin her şeyi sıradanlaştırıyorsa artık paylaşacak bir şeyiniz kalmadı demektir. Artık tanıdığın kişi olmamaya başladıysa şapkayı çıkartıp düşünme vakti geldi demektir. Gerçek karakterinden emin olamadığınız biriyle hayatınızı geçirmeyi istemezsiniz değil mi?

KENDİN GİBİ DAVRANMIYORSAN

Hayatında karşı karşıya kaldığın sorunları karşılaşacağın tepkiden çekindiğin için partnerinle paylaşamıyor musun? Artık daha üzgün ve savunmazsız mı hissediyorsun kendini? Unutma kötü zamanında sana destek olmayan biri seni hak etmiyordur. ONUN İHTİYAÇLARI HER ZAMAN İLK SIRADA OLUYORSA

Beraber olduğunuzda sadece onun isteklerini mi yapıyosun? İlgi alanını önemsemeyip gideceğiniz filmi veya restoranı hep o seçiyorsa ilişkinizde sıkıntı var demektir. Bir kişi seni gerçekten seviyorsa hobilerini ve sevdiğin şeyleri dikkate alır. HER ŞEY İÇİN SÜREKLİ BİR BAHANE BULUYORSAN

Arkadaşlarının veya ailenin önünde partnerinin hal ve hareketlerinden rahatsızlık mı duyuyorsun? Onların sorularına sevgilinin hoş olmayan tavrını haklı çıkaracak bahaneler uydurmaya başladıysan ilişkinizde üstü kapalı büyük sorunlar var demektir. Size yakın insanların gözünde partnerinizin gerçek yansımasını görmeniz muhtemeldir. SÜREKLİ DUYGUSAL OLARAK TÜKENMİŞ HİSSEDİYORSAN

Partnerinin gönlünü hoş etmek için sürekli çabalamak gerçekten yorucu olmalı. Yaptığın tüm güzelliklerin karşılığı bir boşluksa duygusal olarak yorulmaya başlarsın. Bu sürekli yaşanmaya başladığı zaman hayal kırıkların dağ gibi yükselir. Temel olarak, seni özel hissettirmek için 5 dakika bile harcamayan bir partner için kendini daha fazla yıpratma.