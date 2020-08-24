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Tek taraflı bir ilişkide sıkıştığınızın 10 işareti

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni başlayan ilişkiler heyecan ve aşk dolu oluyor. Bazı durumlarda ilişkinin taraflarından biri heyecanını yitirip ilgisiz davranmaya başlayabiliyor. Aşkın gözü kördür derler... Belki de tek taraflı bir ilişkide sıkışıp kaldınız ama farkında değilsiniz!

Tek taraflı bir ilişkide sıkıştığınızın 10 işareti

İlişkilerde genelde bencil partner seçme eğilimi vardır. Çünkü insanlar, karşılıklı samimiyeti o kadar çok isterler ki tüm duygusal yükleri tek başına taşımaya gönüllü gibi görünürler. Psikologlar, tek taraflı ilişkilerin bir kişinin duygusal ve fiziksel sağlığına sürekli stres ve kaygıdan kaynaklanan çok büyük bir zarar verdiği konusunda uyarıyorlar. İç sesiniz size uyarı işaretleri veriyorsa o sesi takip edin. İlişkinizi bırakmanız ve eleştirel bir şekilde değerlendirmeniz gerekir.

Size aşkın iki yönlü bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz. Partnerinizin ilişkiye sizin kadar yatırım yapmadığına dair hazırladığımız uyarı işaretlerini göz önünde bulundurmayı unutmayın.

SOHBETİ BAŞLATAN DA PLAN YAPAN DA HEP SİZ OLUYORSUNUZ

1-Plan önerisi veren her zaman siz oluyorsunuz
Mesaj göndermez veya aramazsanız günlerce size dönmez. Dışarı çıkmayı teklif eden hatta planı yapan taraf hep siz olursunuz. Her araman veya yaptığın plan sanki onu önemli bir işte alıkoyuyormuş gibi hissettiriyordur sana. Kendinin önemini unutma. Sen de ilgi görmeyi ve değer verilmeyi hak ediyorsun

PARTNERİNİ TANIYAMADIĞINI HİSSETMEYE BAŞLADIYSAN

2-Partnerinizi gerçekten tanımadığınızı hissediyorsunuz
Sohbetleriniz artık iki iş arkadaşı konuşuyormuş gibi yüzeysel bir hal almaya başladıysa ve partnerin her şeyi sıradanlaştırıyorsa artık paylaşacak bir şeyiniz kalmadı demektir. Artık tanıdığın kişi olmamaya başladıysa şapkayı çıkartıp düşünme vakti geldi demektir. Gerçek karakterinden emin olamadığınız biriyle hayatınızı geçirmeyi istemezsiniz değil mi?

KENDİN GİBİ DAVRANMIYORSAN

3-Kendiniz olmaktan korkuyorsunuz
Hayatında karşı karşıya kaldığın sorunları karşılaşacağın tepkiden çekindiğin için partnerinle paylaşamıyor musun? Artık daha üzgün ve savunmazsız mı hissediyorsun kendini? Unutma kötü zamanında sana destek olmayan biri seni hak etmiyordur.

ONUN İHTİYAÇLARI HER ZAMAN İLK SIRADA OLUYORSA

4-Onun ihtiyaçları her zaman ilk planda oluyor
Beraber olduğunuzda sadece onun isteklerini mi yapıyosun? İlgi alanını önemsemeyip gideceğiniz filmi veya restoranı hep o seçiyorsa ilişkinizde sıkıntı var demektir. Bir kişi seni gerçekten seviyorsa hobilerini ve sevdiğin şeyleri dikkate alır.

HER ŞEY İÇİN SÜREKLİ BİR BAHANE BULUYORSAN

5-Kötü huylarına her zaman bir kılıf uyduruyorsun
Arkadaşlarının veya ailenin önünde partnerinin hal ve hareketlerinden rahatsızlık mı duyuyorsun? Onların sorularına sevgilinin hoş olmayan tavrını haklı çıkaracak bahaneler uydurmaya başladıysan ilişkinizde üstü kapalı büyük sorunlar var demektir. Size yakın insanların gözünde partnerinizin gerçek yansımasını görmeniz muhtemeldir.

SÜREKLİ DUYGUSAL OLARAK TÜKENMİŞ HİSSEDİYORSAN

6-Sürekli duygusal olarak tükenmiş hissediyorsan
Partnerinin gönlünü hoş etmek için sürekli çabalamak gerçekten yorucu olmalı. Yaptığın tüm güzelliklerin karşılığı bir boşluksa duygusal olarak yorulmaya başlarsın. Bu sürekli yaşanmaya başladığı zaman hayal kırıkların dağ gibi yükselir. Temel olarak, seni özel hissettirmek için 5 dakika bile harcamayan bir partner için kendini daha fazla yıpratma.

ONU ÜZMEKTEN ÇOK KORKUYORSAN

7-Sevgilini herhangi bir şekilde üzmekten korkuyorsan
Yanlış bir şey söylemek ya da yaparak onu asla üzmek istemezsin. Kendine şu soruyu sor, seni bu kadar endişelendiren şeyi neden bu kadar çok önemsiyorsun İlişkinizdeki sorunlar hakkında sağlıklı bir şekilde konuşmaktan çekinmeyin. Partneriniz uğruna sorunlardan kaçınmak sana bir fayda sağlamaz.

ÖNEMSİZ BİR ŞEY İÇİN BİLE ÖZÜR DİLİYORSAN

8-Mecbur kalmaman gerektiğinde bile özür dileme ihtiyacı hissedersin
Nedenini bilmediğin halde sık sık kendini suçlu mu hissediyorsun? Partneriniz manipülasyon ustası olabilir. Her olayı sizin suçunuz gibi yansıtabilir. Her tartışmanın suçlusu siz olamazsınız.

KENDİNİ İKİNCİ PLANA ATIYORSAN

9-Sürekli kendini suçluyorsan
Sürekli olarak yeterince zeki, güzel veya komik olup olmadığından şüphe duymana neden olan biriyle görüşüyorsan, yanlış kişiyle birliktesin demektir. Partnerinizin sizden beklentilerini karşılamak zorunda kalmamalısın. İlişkinizin hiçbir zaman yanlış bir şey olmadığını görmeni sağlayan birini bulduğunda bunun gerçek aşk olduğunu anlayacaksın.

AYRILMAK İÇİN ÇOK GEÇ OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUN

10-Ayrılmak için çok geç olduğunu mu düşünüyorsun
Bu ilişkinin senin için doğru olmadığını derinlerde biliyorsun, ancak sevgilinden ayrılmak istemiyorsun çünkü onlara çok fazla zaman ve çaba harcadın. Şöyle düşünün, ne kadar uzun sürerse, kendini o kadar çok kaybedersin. Onunla geçirdiğin zamanı "kayıp" veya "boşa harcanmış" olarak düşünme. Bunu bir öğrenme fırsatı olarak gör. Bir dahaki sefere değerini bilecek ve mutlu olmak için tam olarak neye ihtiyacın olduğunu bulacaksın.

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