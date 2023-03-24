Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş milletvekili aday adayı oldu! İşte katıldığı parti...

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için gelişmeler yakından takip edilirken milletvekili aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. En son olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Aybaş yaptığı açıklamada "Türkiye İşçi Partisi, Ankara milletvekili aday adayı olarak, yurdumun insanına hizmet edebilmek için mücadeleye gireceğim. Ben sizin adınıza o meclise girip, hepsine yirmi yılın hesabını çatır çatır soracağım. İnsanlar rahatça yaşamına müdahale edilmeden, emeğinin karşılığını alarak, özgürce yaşasın istiyorum" dedi.
Dün eski futbolcu Gökhan Zan ve Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu Ünal Karaman, İYİ Parti'ye katılarak milletvekili aday adayı oldular.