Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş milletvekili aday adayı oldu! İşte katıldığı parti...

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için gelişmeler yakından takip edilirken milletvekili aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. En son olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

"YURDUMUN İNSANINA HİZMET EDEBİLMEK İÇİN MÜCADELEYE GİRECEĞİM"

Aybaş yaptığı açıklamada "Türkiye İşçi Partisi, Ankara milletvekili aday adayı olarak, yurdumun insanına hizmet edebilmek için mücadeleye gireceğim. Ben sizin adınıza o meclise girip, hepsine yirmi yılın hesabını çatır çatır soracağım. İnsanlar rahatça yaşamına müdahale edilmeden, emeğinin karşılığını alarak, özgürce yaşasın istiyorum" dedi.

GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN İYİ PARTİ'YE KATILDI

Dün eski futbolcu Gökhan Zan ve Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu Ünal Karaman, İYİ Parti'ye katılarak milletvekili aday adayı oldular.