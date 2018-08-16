HABER

Tekerleği kopan traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde ön tekerinin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan (80), yaşamını yitirdi.

Tekerleği kopan traktörün altında kalarak öldü

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde ön tekerinin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan (80), yaşamını yitirdi.
Kaza öğle saatlerinde, Söğütlü Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Topkan'ın kullandığı traktörün seyir halindeyken sağ ön tekeri koptu. Savrulan traktör, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Yaşlı adam, devrilen traktörün altında sıkışırken, kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan'ın öldüğünü belirledi. Topkan'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tekerleği kopan traktörün altında kalarak öldüTekerleği kopan traktörün altında kalarak öldüTekerleği kopan traktörün altında kalarak öldü

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Denizde kaybolan polis memurunun cesedi bulunduDenizde kaybolan polis memurunun cesedi bulundu
Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendiÖdemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.