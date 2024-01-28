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  4. Tekirdağ’da korkutan tren kazası! Beton mikseri ile çarpıştı…

Tekirdağ’da korkutan tren kazası! Beton mikseri ile çarpıştı…

28.01.2024 08:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin beton mikseri ile çarpıştığı kazada yaklaşık 80 yolcu peronda alındı. Kazada hasar alan makinenin değişimi yapıldıktan sonra yolculuğa devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ’da korkutan tren kazası! Beton mikseri ile çarpıştı…

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulanan Veliköy hemzemin geçidinden geçmek isteyen Ufuk Özsenoğlu idaresindeki 34 TJ 316 plakalı beton mikserine, İstanbul’dan Sofya’ya giden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) E68 009 sayılı yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu treninin sürüklediği araç sürücüsü Özsenoğlu yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, meydana gelen kazada hasar alan trenin makinasının değiştikten sonra yolculuğa devam edeceği öğrenildi. İstanbul Sofya seferini yapan yolcu treninde yabancı turistlerinde olduğu yaklaşık 80 yolcu güvenli bir şekilde perona alınarak bekletiliyor. Yolculardan kimsenin yara almadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Trende yapılacak değişim ve tamirin ardından yolcular yeniden demiryoluyla yolculuklarına devam edeceği belirtildi. Trenin tamiri yapılmak üzere olay yerinden istasyona hareket ederken beton mikseri ise vinç yardımıyla raylardan kaldırıldı. Uzun süre ulaşıma kapanan hemzemin geçit yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ beton mikseri Tren kazası kaza
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