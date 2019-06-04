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Tekirdağ'da 73 yıldır süren bayram geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinin Ahimehmet Mahallesi'nde oturanlar, 73 yıldan bu yana, önce bayramlaşıyor ardından da aralarında topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri çocuklara dağıtıyor.

Tekirdağ'da 73 yıldır süren bayram geleneği

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinin Ahimehmet Mahallesi'nde oturanlar, 73 yıldan bu yana, önce bayramlaşıyor ardından da aralarında topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri çocuklara dağıtıyor.
Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde 73 yıldır Ramazan bayramlarında sürdürülen gelenek çocukları sevindiriyor. Bu yıl da bayramın birinci günü öğle namazından sonra toplanan mahalleli, önce bayramlaştı ve sonra kendi aralarında topladıkları paralarla alınan hediyeleri çocuklara dağıttı. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de bu yıl katıldığı bayramlaşmada çocuklar öğle namazı sonrası cami bahçesinde toplandı. Çocuklar camiden çıkan büyüklerin ellerini öptü. Mahalle sakinleri de çocuklara kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çeşitli hediyeleri verdi. Kaymakam Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Yüksel de çocuklara hediyeler dağıttı.
Mahalle Muhtarı Mehmet Ertaş, 73 yıldır geleneğin sürdüğünü belirterek, "Bu geleneğimiz 73 yıldır devam etmektedir. Gerçekten de mahalle sakinlerimiz bu geleneğimize iyi sahip çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Bu artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Tüm mahalleli bir araya gelip ortak olarak aldıkları hediyeleri burada çocuklara dağıtıyorlar ve bu çocuklar da her bayramı sabırsızlıkla bekliyorlar. Buradaki en büyük amacımız, bizlerin geleneği olan büyüklerimizle, küçüklerimizle bayramlaşmak ve bu geleneği de onlara aşılamaktır. Hem bunu gelenek yaşıyor hem de çocuklarımızla mahalle sakinlerimizle bayramlaşıyoruz" dedi.
'ÇOK GÜZEL BİR GELENEK'
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak da, Ahimehmet Mahallesi'ndeki bayramlaşma geleneğini çok güzel bulduğunu belirterek, "Çok güzel bir gelenek. Bu geleneğin yaşatılmasında mahalle muhtarımızı ve herkesi kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon ve gelenek. Burada mahalle sakinlerimiz kendi imkanları ile yıllardır yaptığı bir geleneği yaşatıyor. Ben çok mutlu oldum. İnşallah gelenek daha da devam eder" diye konuştu.

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Tekirdağ'da 73 yıldır süren bayram geleneğiTekirdağ'da 73 yıldır süren bayram geleneğiTekirdağ'da 73 yıldır süren bayram geleneğiTekirdağ'da 73 yıldır süren bayram geleneği

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