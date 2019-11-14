Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Muratlı yolunun Yeşilsırt mevkiisi yakınlarında meydana geldi. Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden Cengiz A. yönetimindeki 16 LLV 53 plakalı hafif ticari araçla Mesut Özbudak'ın kullandığı 59 AZ 159 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atıp yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı sürücüler ve hafif ticari araçtaki Temel İ. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2 kişinin cansız bedenleri kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

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