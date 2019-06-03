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Tekirdağ'da plajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

 RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarında denize girip, serinledi.

Tekirdağ'da plajlar doldu

Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarında denize girip, serinledi.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen tatilciler denize girip, bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.
Kumbağ esnafından Tevfik Yavuz, "Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek dileğimiz. İnsanların İstanbul'a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul'a yakın Kumbağ'ı da değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur. Beklentimiz o yönde. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var, yöresel her şey burada mevcut" dedi.

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