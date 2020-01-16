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  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 95 personelin katılımıyla bazı ev, iş yeri ve şüpheliler üzerinde arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 46 metruk bina kontrol edildi, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişiye 6 bin 631 lira ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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