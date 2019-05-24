Tekirdağ'daki organize suç örgütü operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında 15 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Aralarında kaporta ustalarının da bulunduğu zanlıların resmi belgede sahtecilik yaparak getirdikleri araçları parçalara ayırarak sattıkları öğrenildi.

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve gümrüksüz 79 aracın yurda sokulduğunun tespiti üzerine organize suç örgütüne yönelik 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 5'i polis 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

