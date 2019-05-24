Teknosa’dan bayrama özel kampanya

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla bayram sevincini arttıracak özel bir kampanya hazırlayan Teknosa, 24-27 Mayıs tarihleri arasında geçerli Tupturuncu kampanyası ile teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bayrama özel Tupturuncu kampanyası ile ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla sahip olma imkanı sunuyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ya da bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, 24-27 Mayıs tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürüne kampanyalı fiyatlarla tüm Teknosa mağazalarından ve teknosa.com üzerinden erişebilecekler.

Tupturuncu kampanya kapsamında televizyonunu yenilemek isteyenler için yüzde 25 oranında indirimler sunuluyor. Notebook ve akıllı telefon alışverişi için avantajlı fırsatlar sunan kampanyada, HP AMD A9 notebook yüzde 20 oranında indirimle 2 bin 999 TL’ye sunulurken, iPhone7 Plus 32 GB akıllı telefon da 3 bin 999 TL’ye satılıyor. Samsung Galaxy A20 akıllı telefon alanlar ise 299 TL değerinde Preo RQ77-21 model drone’a 1 TL’ye sahip olabiliyor.

Müzik dinlemeyi sevenler de kampanya kapsamında JBL GO bluetooth hoparlöre yüzde 25, Preo My Sound MS15 kablosuz kulaklığa ise yüzde 50’ye varan indirimlerle sahip olma fırsatı yakalıyor.

Her ihtiyaca yönelik fırsatlar sunan kampanya ile Braun saç sakal şekillendiricisi 100 TL’lik indirimle 199 TL’den sunulurken, Tefal Turbo Pro ütü ise makyaj çantası hediyesi ile birlikte 399 TL’den satılıyor. Arnica Tesla Premium toz torbasız elektrikli süpürge de yüzde 40’ı aşan bir indirimle avantajlı fiyattan satın alınabiliyor.

