Tekrarlayan düşükler kaderiniz olmasın

Anne adayının gebeliğinin 20. Haftasından önce, 2 ya da daha fazla kendiliğinden düşük yapması, Habitüel Abortus (tekrarlayan düşükler) kategorisine girmektedir. Genellikle ilk gebeliği düşük ile sonlanan anne adaylarının en çok korkutan, bir sonraki gebeliğinin de düşük ile sonuçlanması veya bir daha gebe kalamaması durumudur. Ancak bu durum tamamen yanlıştır. İlk gebeliğin düşük ile sonlanması, aynı durumun tekrar yaşanacağı anlamına gelmemektedir. Tanısı konan gebeliklerin yaklaşık olarak % 15’i düşük ile sonuçlanabilmektedir. Habitüel Abortus olarak adlandırılabilecek düşükler ise yaklaşık % 1 – 2 oranındadır.

Tekrarlayan düşükler için tek bir neden veya yaklaşım yoktur. Bilinen başlıca nedenleri arasında;

• Kromozomal bozukluklar,

• Rahimde yapısal bozukluklar,

• Hormonal bozukluklar,

• Kanama bozuklukları,

• Endometriosiz,

• İltihabi hastalıklar yer almaktadır.

Sık tekrarlayan düşüklerde tanının net konulabilmesi için öncelikle jinekolojik muayene şarttır. Kişinin uygun dönemde hormon tahlilleri ve rahim ağzı kültürleri alınarak değerlendirilmeli, sonuca göre uygun tedavi başlanmalıdır. Histerosalpinografi ile rahim ve tüplere bakılarak, herhangi bir şekil bozukluğu ya da yapışıklık var ise, uygun operasyonlar ile olumlu sonuç elde edilebilmektedir.