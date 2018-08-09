KADIN

Tekrarlayan düşükler kaderiniz olmasın

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
GEBELİK HABERLERİ  | 08.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, tekrarlayan düşükler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tekrarlayan düşükler kaderiniz olmasın

Anne adayının gebeliğinin 20. Haftasından önce, 2 ya da daha fazla kendiliğinden düşük yapması, Habitüel Abortus (tekrarlayan düşükler) kategorisine girmektedir. Genellikle ilk gebeliği düşük ile sonlanan anne adaylarının en çok korkutan, bir sonraki gebeliğinin de düşük ile sonuçlanması veya bir daha gebe kalamaması durumudur. Ancak bu durum tamamen yanlıştır. İlk gebeliğin düşük ile sonlanması, aynı durumun tekrar yaşanacağı anlamına gelmemektedir. Tanısı konan gebeliklerin yaklaşık olarak % 15’i düşük ile sonuçlanabilmektedir. Habitüel Abortus olarak adlandırılabilecek düşükler ise yaklaşık % 1 – 2 oranındadır.

Tekrarlayan düşükler için tek bir neden veya yaklaşım yoktur. Bilinen başlıca nedenleri arasında;
• Kromozomal bozukluklar,
• Rahimde yapısal bozukluklar,
• Hormonal bozukluklar,
• Kanama bozuklukları,
• Endometriosiz,
• İltihabi hastalıklar yer almaktadır.

Sık tekrarlayan düşüklerde tanının net konulabilmesi için öncelikle jinekolojik muayene şarttır. Kişinin uygun dönemde hormon tahlilleri ve rahim ağzı kültürleri alınarak değerlendirilmeli, sonuca göre uygun tedavi başlanmalıdır. Histerosalpinografi ile rahim ve tüplere bakılarak, herhangi bir şekil bozukluğu ya da yapışıklık var ise, uygun operasyonlar ile olumlu sonuç elde edilebilmektedir.

Anne ve baba adayının kromozomal bir bozukluğunun olup olmadığını öğrenebilmek için ise genetik testlerin yapılması ve karyotip belirlenmesi sağlıklı sonuca ulaşabilmek adına mühimdir. Bu testlerin yapılması sonucunda, olası bir kromozom bozukluğu çıkması halinde tedavi edilebilen bir durum değildir. Ancak gebe kalınabilir ve gebelikte hekiminiz tarafından alınan önlemler ve takip ile sağlıklı bebekler dünyaya getirilebilmektedir.

Başarılı bir gebelik sağlanabilmesi için, doğru tanının konulması çok önemlidir. Bunun için gerekli tetkik ve tahlillerin incelenmesi, düşükten sonraki gebeliğinizin planlı olması ve yakın takip altında olmanız mutlu son için size yardımcı olacaktır. Tekrarlayan gebelik kayıpları yaşamış olsanız da, hala sağlıklı bebeğinizin olması mümkündür. Bunun için size en çok destek olan doktorunuzun tavsiyelerini, karamsarlığa kapılmadan uymaya devam edin.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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