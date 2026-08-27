Telefon galerisinin %90'ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği

Kedimiz ya da köpeğimiz çok tatlı durduğunda onun hemen fotoğrafını çekmek isteriz. Ama bir tane çekmek yetmez... Farklı açılardan birden fazla kez çekeriz. Silmeye kıyamadığımız için telefon galerisinde öylece dururlar!
Huzur içinde uyuyan evcil hayvanımızı rahatsız etmek istemeyiz ama fotoğrafını çekmeden olmaz! Sessiz adımlarla yaklaşır ve bir uzaktan, bir yakından bir sürü fotoğrafını çekeriz. Bazen en sonunda gözlerini açıp “Ne yapıyor bu?” bakışını bize atabiliyorlar...
Evcil hayvanlarımızın yatış şekline göre nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Yan yatması, sırt üstü uzanması ya da kıvrılması... Bunların hepsine farklı isimler verebiliriz. Mesela sırt üstü yatıyorsa göbüş pozisyonunda uyumuş diyerek mutlu olabiliriz. Tabii o anın fotoğrafını çekmeden olmaz!
Telefonun hafızası dolduğunda fotoğrafları temizlemek isteriz. Ekran kayıtları, gereksiz belgeler ya da bulanık fotoğraflara hemen veda edilir. Ama sıra evcil hayvanlarımıza gelince işler biraz değişir... Onların fotoğraflarını silmeye kıyamayız!
Evin hangi köşesinde uyuduklarını bulmak zor olmaz! Koltukta mı, halıda mı yoksa bir şeyin arkasında mı yatmış, hemen anlayabiliriz. Hatta en sevdikleri yerler de bellidir! Eğer farklı bir noktada uyuduysa anında fotoğraf çekeriz.