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Telefon galerisinin %90'ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği

Hayatımıza evcil hayvanlarımız girdikten sonra telefon galerimiz birazcık değişiyor. Ya kedimizin ya da köpeğimizin bir sürü fotoğrafı ve videosu oluyor. Hatta aynı duruşun birden fazla açıdan fotoğrafı çekiliyor! Böyle olan insanların ortak özelliklerine birlikte bakalım!

Telefon galerisinin %90'ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği

Aynı pozun birden fazla fotoğrafını çekerler.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 1
Kedimiz ya da köpeğimiz çok tatlı durduğunda onun hemen fotoğrafını çekmek isteriz. Ama bir tane çekmek yetmez... Farklı açılardan birden fazla kez çekeriz. Silmeye kıyamadığımız için telefon galerisinde öylece dururlar!

Uyurken çıkardıkları sesler mest eder.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 2


Evcil hayvanlarımızın uyurkenki halleri aşırı tatlı olur. Bir de minik minik sesler çıkartmaları... Minik bir horlama, derin nefes alma ya da anlamsız sesler bizi mest edebilir. Telefonu hemen çıkarır ve o anı kaydetmek isteriz. Videoları tekrar tekrar izleyip mest olmaya devam ederiz!

Uyandırmaktan korkmamıza rağmen fotoğraf çekmeye devam edilir.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 3
Huzur içinde uyuyan evcil hayvanımızı rahatsız etmek istemeyiz ama fotoğrafını çekmeden olmaz! Sessiz adımlarla yaklaşır ve bir uzaktan, bir yakından bir sürü fotoğrafını çekeriz. Bazen en sonunda gözlerini açıp “Ne yapıyor bu?” bakışını bize atabiliyorlar...

Uyuma şekillerine isim verilir.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 4
Evcil hayvanlarımızın yatış şekline göre nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Yan yatması, sırt üstü uzanması ya da kıvrılması... Bunların hepsine farklı isimler verebiliriz. Mesela sırt üstü yatıyorsa göbüş pozisyonunda uyumuş diyerek mutlu olabiliriz. Tabii o anın fotoğrafını çekmeden olmaz!

Yüz ifadeleri incelemeyi severiz.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 5


Evcil hayvanımız uyurken yüzünü uzun uzun izlemeyi severiz. Gözlerini mayışarak kapatması, kulaklarının duruşu ya da patilerinin şekli... Hepsi bizim huzur dolmamızı sağlar. Ne kadar tatlı olduğunu düşünerek gözlerimizi üzerinden alamayız. Sonra onun tatlılığını saklamak için fotoğrafını çekeriz!

Galeriyi temizlemeye kıyamayız.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 6
Telefonun hafızası dolduğunda fotoğrafları temizlemek isteriz. Ekran kayıtları, gereksiz belgeler ya da bulanık fotoğraflara hemen veda edilir. Ama sıra evcil hayvanlarımıza gelince işler biraz değişir... Onların fotoğraflarını silmeye kıyamayız!

Onların uyudukları yeri hemen anlarız.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 7
Evin hangi köşesinde uyuduklarını bulmak zor olmaz! Koltukta mı, halıda mı yoksa bir şeyin arkasında mı yatmış, hemen anlayabiliriz. Hatta en sevdikleri yerler de bellidir! Eğer farklı bir noktada uyuduysa anında fotoğraf çekeriz.

Fotoğrafları başkalarına göstermeyi severiz.

Telefon galerisinin %90 ı kedisinin/köpeğinin uyuma fotoğraflarıyla dolu olanların 8 ortak özelliği 8


Evcil hayvanlarımızın uyuma şekillerini yakınlarımıza göstermek isteriz. Karşıdaki kişi daha önce benzer pozisyonu görmüş olsa bile biz göstermekten vazgeçmeyiz! Ona edilen her iltifat hoşumuza gider ve sevimliliği karşısında eririz.

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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek evcil hayvan
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