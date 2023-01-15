Telefon tutuş şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor! Hiç farkında değiliz

Gün içerisinde sürekli olarak elimizde bulunan telefonları tutuş şekillerimiz farklılık gösterebiliyor. Hatta bazı tutuşlar nedeniyle parmaklarımızın şeklinde zamanla değişimler görülebiliyor. Karakter analizi yapan kişiler telefon tutuş şeklimizin karakter özelliklerimiz hakkında ipucu verdiğini belirtiyor.

TELEFON TUTUŞ ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ

1 NUMARA

Tek elle dokunup yazarak cihazınızdaki içeriklere göz atan türden birisiniz. Her şeyi riske atmaya istekli, kendine çok güvenen bir insansın.

Ancak dikkat, istenen sonucu elde etmenize yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra diğer insanlarla ilişkiler söz konusu olduğunda tam tersisiniz.

Bir ilişkiye nasıl başlayacağınıza karar vermeden önce, hayatta ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için yeterli zamana sahip olmayı tercih edersiniz. Sonuç olarak, sizi izole edilmiş ve içine kapanık biri olarak görebilirler.

2 NUMARA

Bu cep telefonunu nasıl tutacağınız, bilgeliğinizi gösterir. Sezgisel, zeki, bilge, makul ve ihtiyatlısınız. İlkini gerçekleştirmeden önce eylemi birkaç adım ileriden zamanlarsınız. Hayatta olan her şey hakkında akıl yürütme eğilimindesiniz. Bu da kendinizi kandırmayı çok zorlaştırır. Bununla birlikte, aşk meselelerinde size pek bilge denilemez. Hızlı ve düşüncesiz kararlar veren birisin. Bu da bazen içinde yaşadığınız ilişkiye zarar verebilir. Ayrıca aşk konularında çok eleştirel oluyorsunuz.

3 NUMARA

Telefonu kullanmak için iki elinizi birden kullanmak, hıza olan sevginizi gösterir. Hızlı, verimli ve anında karar vermeye hazırsınız. Hızla değişen ortamlara kolayca uyum sağlayabilir ve yeni koşullarda verimli çalışabilirsiniz. Aşk açısından, verimliliğiniz iyi çalışmıyor.

4 NUMARA

Telefonu bu şekilde tutmak tamamen yaratıcılıkla ilgilidir. Hayatta uygulamaya çalıştığınız birçok harika fikriniz var ve oldukça iyi yapıyorsunuz. Tüm düşüncelerinizi toplamak ve dünyayı hayrete düşürecek başka bir şaheser yaratmak için yalnız kalmayı seviyorsunuz. İster yeni bir proje, ister bir resim veya bir kitap olsun, işiniz genellikle çok başarılıdır. Romantik ilişkinizde yaratıcılık utangaçlığa dönüşür, bu da çoğu zaman yeni bağlar kurmanızı engeller. Ancak, birisi sizi daha iyi tanıdığında, karakterinize kesinlikle şaşıracaktır.

