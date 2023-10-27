Telefonda gelen arama ekranı değiştirme: Arama ekranı nasıl değiştirilir?

Cep telefonları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve bu akıllı cihazlar sadece iletişim araçları olarak değil aynı zamanda kişiselleştirilebilir birer cihaz olarak da önemli bir rol oynuyor. Gelen arama ekranı telefonun en sık kullandığımız işlevlerinden birini temsil ediyor: çağrıları almak. Ancak birçoğumuz için sıradan arama ekranı pek ilgi çekici olmayabilir. İşte burada telefonda gelen arama ekranını değiştirmek devreye giriyor. Arama ekranını kişiselleştirmek, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve telefonunuzu tamamen sizin tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmek için mükemmel bir yol sunar.

Arama ekranı nasıl değiştirilir?

Telefonda gelen arama ekranı değiştirme oldukça basittir ve genellikle akıllı telefonlarınızın ayarlarında veya uygulama mağazasında bulunan özel uygulamalar aracılığıyla yapılabilir. Birçok akıllı telefon arama ekranınızı değiştirmenize izin veren yerleşik ayarları sunar. Ayarlar menüsüne gidin ve "Arama" veya "Çağrılar" gibi ilgili seçeneklere tıklayın. Burada arama ekranınızın nasıl görüneceğini veya davranacağını ayarlayabileceğiniz seçeneklere erişim sağlanır.

Akıllı telefonunuzun yerleşik ayarları dışında uygulama mağazasından özel arama ekranı uygulamaları indirerek arama ekranınızı kolayca özelleştirebilirsiniz. Bu uygulamalar genellikle birçok farklı tema ve özellik sunar. Uygulama mağazanızı açın "Arama Ekranı Değiştirme" gibi bir anahtar kelime ile arama yapın ve en iyi derecelendirmeye sahip veya popüler uygulamaları seçin.

Arama ekranınızı değiştirirken uyguladığınız tema veya ayarlarla oynamanıza izin veren seçenekleri bulacaksınız. Bu ayarlar arasında çağrı butonlarının konumu, arka plan resmi veya rengi, çağrı ekranı düzeni ve daha fazlası yer alabilir. Tercihlerinize göre bu ayarları özelleştirin. Yaptığınız değişiklikleri kaydettikten veya ayarladıktan sonra yeni arama ekranınızı test etmek için bir arkadaşınızdan ya da kendinizden test bir çağrı yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi beğenmezseniz her zaman eski arama ekranınıza geri dönebilirsiniz.

Arama duvar kağıdı nasıl yapılır?

Arama duvar kağıdı akıllı telefonunuzun çağrı ekranında görünen görseldir. Bu görsel sizi yansıtan bir resim, tasarım veya mesaj olabilir. Seçtiğiniz resmi telefon ekranınıza uygun boyut ve çözünürlüğe getirmeniz gerekebilir. Birçok fotoğraf düzenleme uygulaması resmi kesme, boyutlandırma veya efektler eklemek için kullanışlıdır. Oluşturduğunuz arama duvar kağıdını telefonunuza kaydedin. Ardından telefonunuzun ayarlarında arama duvar kağıdı seçeneğine gidin ve özel duvar kağıdınızı belirleyin. Farklı telefon modelleri ve işletim sistemleri bu adımları farklı şekillerde uygulayabilir bu nedenle kullanmakta olduğunuz cihazın belgelerini ve önerilerini takip etmek önemlidir

Miui 13 gelen arama ekranı değiştirme nasıl yapılır?

MiUI 13 işletim sistemini kullanan Xiaomi telefonlarda gelen arama ekranını değiştirmek için öncelikle Xiaomi arama ekranı ayarları kısmını açın. Ardından "Ekran" veya "Çağrılar" gibi ilgili bir bölüme gidin. Bu bölüm genellikle çağrı ekranını özelleştirmenize izin veren seçenekleri içerir.

Burada arama ekranının görünümünü değiştirebilir, farklı temaları uygulayabilir veya arka plan resmini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca çağrı ekranının düzenini, çağrı butonlarının yerleşimini ve diğer detayları özelleştirme olanağına sahipsiniz.

Samsung kişiye özel arama arka planı nasıl yapılır?

Samsung'un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bu özelliği ayarlamak oldukça basittir; yalnızca kişilerinizin detaylarına gidin "Düzenle" seçeneğini tıklayın ve ardından "Özel Arka Plan" veya benzeri bir seçeneği seçerek kişiye özel arama arka planını belirleyebilirsiniz. Bu sayede her çağrı aldığınızda kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilirsiniz.







