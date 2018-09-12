Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir

Peki herkesin hayatında ciddi yer kaplayan akıllı telefonların pili neden bu kadar hızlı bitiyor? Durumu ele alan teknoloji uzmanları, telefon şarjının çabuk bitmesinin nedeni olarak kullanılan uygulamaları gösteriyor. Bu uygulamalardan bazıları ise şarj tüketimi konusunda adeta vampir görevi üstleniyor. İşte telefonun pilini hızla emen vampir uygulamalardan bazıları...

Telefonun pilini emen 'vampir' uygulamalar

1 / 23 Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar...

2 / 23 CANDY CRUSH SAGA Telefonların en büyük batarya düşmanı karşınızda... Eğer batarya ömrünüz uzun olsun istiyorsanız bu uygulamayı kapayın veya tamamen silin!

3 / 23 FACEBOOK Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor.

4 / 23 WHATSAPP Açık olduğu süre boyunca ciddi derecede bataryanın azalmasına sebep oluyor.

5 / 23 ANTİVİRÜS PROGRAMLARI Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!

6 / 23 SNAPCHAT En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.

7 / 23 INSTAGRAM Instagram da pili tüketen uygulamalardan biri...

8 / 23 Skype uygulamasında görüntülü konuşmak, yazışmak da pilin ömrünü büyük ölçüde etkiliyor.

9 / 23 Youtube'da zaman geçirmek, video izlemek de pili azaltıyor.

10 / 23 THE WEATHER CHANNEL Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.

11 / 23 Spotify

12 / 23 KAMERA Kamera da arka arkaya fotoğraflar çektiğimizde elbette şarj çabuk tükeniyor.

13 / 23 Tumblr

14 / 23 GOOGLE MAPS Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.

15 / 23 CLEAN MASTER Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...

16 / 23 Twitter

17 / 23 Facebook Messenger

18 / 23 Facebook Sayfa Yöneticisi

19 / 23 Cookie Jam

20 / 23 Path

21 / 23 Periscope

22 / 23 Angry Birds