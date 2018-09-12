Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir

Peki herkesin hayatında ciddi yer kaplayan akıllı telefonların pili neden bu kadar hızlı bitiyor? Durumu ele alan teknoloji uzmanları, telefon şarjının çabuk bitmesinin nedeni olarak kullanılan uygulamaları gösteriyor. Bu uygulamalardan bazıları ise şarj tüketimi konusunda adeta vampir görevi üstleniyor. İşte telefonun pilini hızla emen vampir uygulamalardan bazıları...
17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!
Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!
'Bakamam' diye evlatlık verdiği çocuğuyla iş arkadaşı oldu
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor! Acil durum ilan edildi
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum