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Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 08:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan oyuna, hava durumundan yol tarifine kadar pek çok özellikle herkesin vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar kimsenin elinden düşmez oldu. Cep telefonuyla zaman geçiren pek çok kişinin ortak şikayeti ise şarjın çok hızlı bitmesi.

Peki herkesin hayatında ciddi yer kaplayan akıllı telefonların pili neden bu kadar hızlı bitiyor? Durumu ele alan teknoloji uzmanları, telefon şarjının çabuk bitmesinin nedeni olarak kullanılan uygulamaları gösteriyor. Bu uygulamalardan bazıları ise şarj tüketimi konusunda adeta vampir görevi üstleniyor. İşte telefonun pilini hızla emen vampir uygulamalardan bazıları...

Telefonun pilini emen 'vampir' uygulamalar

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Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar...
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CANDY CRUSH SAGA

CANDY CRUSH SAGA
Telefonların en büyük batarya düşmanı karşınızda... Eğer batarya ömrünüz uzun olsun istiyorsanız bu uygulamayı kapayın veya tamamen silin!
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FACEBOOK

FACEBOOK
Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor.
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WHATSAPP

WHATSAPP
Açık olduğu süre boyunca ciddi derecede bataryanın azalmasına sebep oluyor.
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ANTİVİRÜS PROGRAMLARI

ANTİVİRÜS PROGRAMLARI
Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
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SNAPCHAT

SNAPCHAT
En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.
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INSTAGRAM

INSTAGRAM
Instagram da pili tüketen uygulamalardan biri...
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Skype uygulamasında görüntülü konuşmak, yazışmak da pilin ömrünü büyük ölçüde etkiliyor.
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Youtube'da zaman geçirmek, video izlemek de pili azaltıyor.
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THE WEATHER CHANNEL

THE WEATHER CHANNEL
Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.
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Spotify
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KAMERA

KAMERA
Kamera da arka arkaya fotoğraflar çektiğimizde elbette şarj çabuk tükeniyor.
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Tumblr
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GOOGLE MAPS

GOOGLE MAPS
Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
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CLEAN MASTER

CLEAN MASTER
Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...
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Twitter
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Facebook Messenger
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Facebook Sayfa Yöneticisi
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Cookie Jam
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Path
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Periscope
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Angry Birds
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Clash Of Clans
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TELEFON cep telefonu akıllı telefon

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